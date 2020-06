Michendorf/Nuthetal

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „ Mittelgraben“ lehnt die geplante Errichtung einer Deponie in der Fresdorfer Heide ab. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Verbandsversammlung, in der Vertreter der beiden Mitgliedsgemeinden Michendorf und Nuthetal sitzen, am Mittwochabend. Begründet wird die Ablehnung mit Risiken, die durch eine Deponie für die Grundwasseradern in der Gegend gesehen werden. Eventuelle Verunreinigungen des Grundwassers könnten die „ohnehin bereits angespannte Grundwasserhaushaltssituation in der Region Nuthetal, Michendorf und Potsdam“ nachhaltig belasten, teilte der Verband mit.

„Es geht darum, die Wasserversorgung für die Zukunft zu sichern“

„Es geht darum, die Wasserversorgung der Region langfristig für die Zukunft zu sichern“, sagte Verbandsvorsteherin Ute Hustig (Linke) der MAZ. Die in der Fresdorfer Heide vorhandenen Grundwasserleiter sind laut Beschluss der Verbandsversammlung aufgrund des steigenden Trinkwasserbedarfs in der Region „als Grundwasservorrat unbedingt zu schützen“. Dies werde unterstützt durch das Wasserhaushaltsgesetz, das besagt, dass die öffentliche Versorgung mit Trinkwasser vorrangig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken ist. Auch die Gemeindevertretungen von Michendorf und Nuthetal hatten bereits die geplante Deponie in der Fresdorfer Heide abgelehnt.

Von Jens Steglich