Michendorf

In Michendorf entscheiden am 1. September die Bürger, wer die nächsten acht Jahre die Geschicke in der Gemeinde lenken soll. Zur Wahl stehen Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) und Martin Kaspar ( SPD). Die MAZ legte den Bürgermeister-Kandidaten einen Fragekatalog vor und bat um kurze, locker-informative Antworten.

In der Michendorfer Lokalpolitik ist in den vergangenen Monaten Ungewöhnliches passiert. Newcomer gewinnen die Kommunalwahl, die CDU nimmt ihren Bürgermeister aus dem Rennen... Können Sie in drei Sätzen erklären, was da geschehen ist?

Martin Kaspar: Die Menschen wünschen sich echte Veränderung. Viele Bürger fordern zurecht eine fraktionsübergreifende und sachorientierte Kommunalpolitik mit weniger persönlichen Angriffen, weniger „Brechstange“ und mehr Sacharbeit. Diesen Wunsch kann ich gut verstehen und möchte ihm als Bürgermeister gerecht werden.

Claudia Nowka: Viele Bürger haben vor der Kommunalwahl erkannt, dass etliche Gemeindevertreter statt sich Sachthemen und der Weiterentwicklung der Gemeinde zu widmen, eine Politik der Blockade an den Tag gelegt haben. Das Bündnis für Michendorf ist zwar als junges Bündnis, aber mit erfahrenen Kandidaten und mit ehrlichen und realistischen Zielen zur Wahl angetreten, was die Wähler überzeugt hat. Sie wünschen sich, dass Kommunalpolitik auf die Sachebene zurückgeführt wird, frei von Parteipolitik und offen für eine Zusammenarbeit.

Wenn Sie einen Artikel über Ihre kommende Amtszeit schreiben sollen, welche Schlagzeile würden Sie wählen?

Kaspar:„Frischer Wind für Michendorf.“

Nowka: Modellgemeinde Michendorf: Bürger, Politik und Verwaltung ziehen an einem Strang - hier ist was los – hier leben die Menschen gerne.

Welche Überschrift käme über die vergangene Amtszeit?

Kaspar: „SRS-Skandal und Gewog-Streit hinterlassen ihre Spuren.“ Viel wichtiger ist aber der Blick nach vorn. Wir werden Michendorf nur gemeinsam voranbringen, wenn wir Gräben von gestern überwinden.

Nowka: Bürgermeisterin Nowka schaut nach vorn und tritt nicht nach.

Was braucht Michendorf jetzt am dringendsten?

Kaspar: Eine bessere Kommunikation zwischen den Bürgern, der Gemeindevertretung, den Ortsbeiräten, der Verwaltung und dem Bürgermeister. In der Sache: Vorfahrt für Investitionen in Bildung und Betreuung, also mehr und bestmögliche Kita-Plätze und ausreichend große Schulen.

Nowka: Michendorf mit seinen Ortsteilen braucht eine neue Kommunikationsstruktur und Visionen, verbunden mit einem besonnenen Blick auf das Machbare.

Muss Michendorf mehr sparen oder mehr investieren?

Kaspar: Mehr investieren, vor allem in Bildung und Betreuung und ins Ehrenamt. Michendorf ist nicht arm und eine marode Infrastruktur nur eine andere Form von Verschuldung. Hilfreich für mehr Investitionen ist auch das Einwerben von Fördermitteln. Das sehe ich als eine meiner Stärken, da ich weiß wie der „Politikbetrieb“ in Potsdam, Berlin und Brüssel funktioniert. Damit lässt sich die eine oder andere Investition zusätzlich stemmen. Und dadurch, dass in Michendorf gut auf die Kasse geachtet wird. Als gebürtiger Schwabe wurde mir das quasi in die Wiege gelegt.

Nowka: Zweifelsfrei muss Michendorf investieren – etwa in die Gestaltung der Ortszentren Michendorf und Wilhelmshorst. Zudem sind Investitionen in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen (Kita, Schule) und der älteren Bürger erforderlich, immer unter Berücksichtigung der Haushaltsspielräume und größtmöglicher Nutzung von Fördermöglichkeiten.

Was in der Gemeinde würden Sie gern abreißen oder verschwinden lassen?

Kaspar: Die Deponie in der Fresdorfer Heide und die Industriebrache auf dem Teltomat-Gelände. Schön, dass Letzteres wohl bald Realität wird. Für Ersteres werde ich mich einsetzen.

Nowka: Als erstes möchte ich den Abfall in der Fresdorfer Heide und damit die Gefahr weiteren Mülls verschwinden lassen. Die Einöde auf dem Teltomat-Gelände möchte ich durch ein einladendes Ortszentrum ersetzen. Kopfsteinpflaster, das Anwohnern die Nerven raubt und das nicht mehr zeitgemäße Gebäude am Stückener Sportplatz sind zu erneuern. Für ein einladendes Gemeindebild müssen Müll von Bushaltestellen und Wildwuchs von Grünflächen verschwinden.

Wie sieht es am Ende Ihrer Amtszeit auf dem ehemaligen Telekom-Gelände am Ortsrand von Michendorf aus?

Kaspar: Mit dem Beschlussentwurf, der derzeit beraten wird, werden die Interessen von Gemeindeentwicklung, Anwohnern und Umweltschutz gut gegeneinander abgewogen. Solche grundsätzlichen Entscheidungen sollte ein Bürgermeister außerdem nicht allein entscheiden. Dafür bedarf es eines intensiven Dialogs mit den Bürgern, der Gemeindevertretung und den Grundstückseigentümern.

Nowka: Das Telekom-Gelände hat sich weitestgehend zu einem Naturraum zurückentwickelt.

Was tun Sie für die kleinen Ortsteile?

Kaspar: Für eine bessere Anbindung an Bus und Bahn kämpfen, etwa durch eine „Höherstufung“ des 608-Busses als „Plus-Bus“ mit Stundentakt an Werktagen mit Anschlüssen zum Zug und mit Zwei-Stundentakt am Wochenende. Die vorhandene kommunale Infrastruktur (Gemeindezentren, Kitas, Sport) muss erhalten bleiben und ertüchtigt werden.

Nowka: Ich erhalte ihre Vielfalt und unterstütze das vorhandene Brauchtum. Darüber hinaus sorge ich für eine bessere verkehrliche Anbindung, insbesondere am Wochenende durch den öffentlichen Nahverkehr. Ich unterstütze Bestrebungen zur Versorgung der älteren Bewohner dieser Ortsteile. Durch ein Bürgergeld möchte ich kleine Investitionen direkt vor Ort durch die Bürger entscheiden und umsetzen lassen.

Sie haben gute Jobs. Warum wollen Sie Bürgermeister werden, ein Amt, das als nervenaufreibend gilt?

Kaspar: Ich möchte meine Heimat mit den Michendorfern jeden Tag ein Stück besser machen, gestalten und gut verwalten. Im Amt des Bürgermeisters ist das am besten möglich. Im Vergleich zur Bundespolitik ist man nahe dran. Das schätze ich. Daher ist Bürgermeister auch mein Traumberuf. Nervenaufreibend: Nein. Herausfordernd: Ja. Aber anders würde ich es auch nicht wollen.

Nowka: Auch das Amt der Bürgermeisterin ist ein guter Job, denn er ermöglicht es mir, in meinem Heimatort kreativ zu sein und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.

Warum sollen die Michendorfer Sie wählen?

Kaspar: Michendorf ist eine lebens- und liebenswerte Gemeinde. Es ist mein Gestaltungsanspruch, dass das auch in Zukunft so bleibt. Ich besitze umfangreiche Verwaltungserfahrung als Mitarbeiter einer Gemeindeverwaltung, auch als Führungskraft – aber eben nicht aus Michendorf. Ich weiß, wie der „Politikbetrieb“ auf Landes- und Bundesebene funktioniert und bin politisch vernetzt. Das will ich für meine Gemeinde nutzen. Ansonsten kenne ich die Herausforderungen in Michendorf und seinen Ortsteilen inzwischen sehr gut. Gleichzeitig bin ich nicht in alte „Grabenkämpfe“ verwickelt. Das gibt mir jene Unvoreingenommenheit, die es für das Amt des Bürgermeisters dringend braucht.

Nowka: Sie sollten mich wählen, weil ich eine offene, authentische, motivierte Michendorferin bin, die bestens vernetzt und fachlich versiert ist. Ich bin offen für jeden Dialog und parteipolitisch ungebunden.

Was können Sie besser als Ihr Gegenkandidat?

Kaspar: Meine Stärke ist eine unvoreingenommene Herangehensweise, immer beide Seiten der Medaille zu sehen und einen Interessenausgleich zu suchen. Außerdem ist es meine Stärke, mich auf die Sacharbeit und weniger auf persönliche Angriffe zu konzentrieren. Dazu gehört auch, meine politischen Mitbewerber nicht schlechtzureden.

Nowka: Ich möchte nicht spekulieren. Allerdings bin ich eine langjährige Michendorferin mit Erfahrungen in der hiesigen Verwaltung, einem ausgeprägten Netzwerk und habe keine Parteibindung. Personal zu leiten und zu motivieren, ist eine Herausforderung, die ich durch erlangte Führungserfahrung gut bewältigen werde.

Was unterscheidet Ihre Pläne von denen Ihres Kontrahenten?

Kaspar: Einen Unterschied sehe ich vor allem darin, dass meine Pläne oft konkreter sind. Während meine Mitbewerberin in ihrem Flyer beispielsweise beim Thema Bildung eher im Allgemeinen bleibt und gut ausgestattete und bezahlbare Bildungs- und Betreuungsangebote fordert, möchte ich konkrete Lösungen anbieten: Überarbeitung der Elternbeitragssatzung zum Beispiel oder 4- satt 3-zügiger Ausbau der Michendorfer Grundschule.

Nowka: Entscheidend ist, dass ich mein Handeln keinen Parteiinteressen unterordnen muss, sondern ausschließlich der Sache und der Gemeinde verpflichtet bin. Inhaltlich haben sich mittlerweile viele – offensichtlich auch mein Mitbewerber – meinen Schwerpunkten angeschlossen. Dies bestärkt mich in der Annahme, dass Kommunalpolitik keine Parteipolitik sein darf und macht mich hoffnungsfroh, dass wir auch die versprochene konstruktive Zusammenarbeit umsetzen können.

Haben Sie Wünsche an die Bürger?

Kaspar: Im Umgang miteinander respektvoll zu sein und Verständnis zu haben, auch wenn manche Wünsche nicht (so schnell) erfüllt werden können – etwa, weil die Gemeinde nicht zuständig ist oder die Mitarbeiter in der Verwaltung zahlreichen anderen Aufgaben nachgehen.

Nowka: Ich wünsche mir, dass die Bürger weiterhin mit ihren Erwartungen und Sorgen zu mir kommen und nicht nur miteinander oder übereinander reden. Ich wünsche mir, dass ich auch in den nächsten Jahren mein privates Leben in Michendorf so leben kann wie bisher. Ich möchte als Claudia Nowka beim Tanz in den Mai tanzen, auf dem Sportplatz meine Jungs anfeuern oder einfach durch den Ort joggen. Als Bürgermeisterin bin ich auf die Unterstützung der Menschen angewiesen. Dafür werde ich werben und mit gutem Beispiel vorangehen.

Erzählen Sie etwas über sich, was nicht im Lebenslauf oder Wahlflyer steht?

Kaspar: Ich bin regelmäßiger Blutspender und habe auch schon einmal Knochenmark gespendet.

Nowka: Ich habe bereits als 14-jährige Schülerin meine ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt – beim Verkauf der Bild am Sonntag vor einer geschlossenen Tankstelle in Cottbus, am Käsestand eines Supermarktes und in einem Jeansladen. Ich verrate Ihnen noch etwas. Schon als kleines Mädchen hatte ich Auftritte auf einer großen Bühne, der Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt/Oder. Ich war Solistin im Spatzenchor.

Wovon träumen Sie?

Kaspar: Als Wildenbrucher: von einem See, der sich wieder erholt. Als Michendorfer: von einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Gemeindevertretung und Bürgermeister. Als Bürgermeisterkandidat: dass ich viele Menschen von mir und meinen Zielen überzeugen konnte und weiterhin kann. Als Vater: von mehr Schlaf.

Nowka: Ich träume von gemeinsamen Abenden mit Freunden und Familie mit Gitarrenmusik. Ich spiele selber Gitarre, hatte aber bisher nicht genügend Zeit, meine Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Das wären schöne Momente.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Kaspar: „Die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage. Sie ist nicht erlaubt, solange der Mensch noch etwas zu tun vermag.“ ( Karl Jaspers, Philosoph). Nowka: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal völlig untätig bin, allerdings wünsche ich es mir manchmal...

Was machen Sie nur heimlich?

Kaspar: Wenn ich das verraten würde, wäre es nicht mehr heimlich...

Nowka: Ich liebe es, meine Familie und Freunde zu überraschen.

Was bringt Sie zum Lachen?

Kaspar: Mein Sohn, wenn er mal wieder albern ist und zum Beispiel versucht aus dem Gartenschlauch zu trinken, weil er das so bei unserem Hund gesehen hat. Nowka: Da gibt es viele Dinge. Ich lache viel und sehr gerne – was man an meinen Lachfalten sieht. Es sind zum Beispiel Filme oder das Lachen von Matthias Schweighöfer. Manchmal lache ich auch über mich selbst.

Mit wem würden Sie gern tauschen?

Kaspar: Mit dem Pianisten Lang Lang oder dem Gitarristen Carlos Santana, weil ich dann wieder mehr und vor allem besser Klavier beziehungsweise Gitarre spielen könnte. Nowka: Tageweise – eventuell mit meinem Mann, um zu wissen wie das Zusammenleben mit mir ist oder mit unserer Bundeskanzlerin, um ihren ruhigen Umgang in schwierigen Situationen zu erlernen oder mit Pippi Langstrumpf, die sich ihre Welt macht, wie es ihr gefällt.

Welchen Politikersatz hassen Sie?

Kaspar: „Das war schon immer so“ oder „das haben wir schon immer so gemacht“.

Nowka: Ich habe keinen Politikersatz, den ich hasse. Was ich überflüssig finde, merke ich mir auch nicht.

Wie demokratisch geht es in Ihrer Familie zu?

Kaspar: Mein Sohn hat zwei Stimmen, meine Frau eine und ich teile mir eine mit unserem Hund.

Nowka: Wie überall im Leben hat auch bei uns jeder Rechte und Pflichten. Meinungsverschiedenheiten versuchen wir, sachlich auszudiskutieren. Familiäre Entscheidungen treffen wir gemeinsam mehrheitlich. Frühstück oder Abendessen sind für uns feste Zeiten, um Fragen zu besprechen. Hier darf auch Kritik angebracht werden. Ich habe zwei Söhne – die sich daraus ergebende Frauenquote von 25 Prozent erinnert mich an die praktizierte Frauenquote in der Politik.

Was soll man Ihnen am Ende Ihrer Amtszeit nachsagen?

Kaspar: Es wäre schön, wenn er noch mal antritt.

Nowka: Man sollte mir nachsagen, dass ich eine aufrechte, glaubwürdige Bürgermeisterin war und meine Ziele erreicht habe. Worte wie Motivation, Ideenreichtum, Sachverstand und Engagement sollten mit meinem Namen verbunden sein.

Von Jens Steglich