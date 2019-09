Michendorf/Nuthetal

Was ist Anfang Mai bei einer Vorstandssitzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Mittelgraben wirklich passiert? Diese Frage rückt jetzt wieder in den Fokus und wird Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung sein. An dem Abend hatte Reinhard Mirbach ( CDU) erklärt, er trete als Verbandsvorsteher m...