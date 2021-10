West-Nil-Virus: So gehen mittelmärkische Pferdehöfe mit der Bedrohung um

Potsdam-Mittelmark

Mit dem West-Nil-Virus ist in der Region um Potsdam ein gefährlicher Erreger angekommen. Auch wenn das dadurch ausgelöste West-Nil-Fieber recht selten bei Pferden und sogar bei Menschen vorkommen kann, weil sie als sogenannte Fehlwirte gelten, kann es bei den Vierbeinern zu schweren Verläufen kommen. Das teilte das Veterinäramt des Landkreises Potsdam-Mittelmark im September mit, nachdem eine Infektion bei einem Pferd in Stahnsdorf nachgewiesen wurde. Kurz zuvor waren in Dahme-Spreewald zwei Pferde an dem Virus, das lebenslange neurologische Schäden anrichten kann, gestorben. Wie ist also die Stimmung unter den Pferdehof-Betreibern um Potsdam?

Schäferhof in Nuthetal: Pferde seit zwei Jahren geimpft

Der Schäferhof in Nuthetal ist zu einem großen Teil gerüstet. Denn die Tierärztin des Betriebes, Kathrin Rabe, kümmert sich darum, dass die hofeigenen Pferde geimpft sind. „Die ersten Impfungen gab es bei uns 2019“, sagt sie im Gespräch mit der MAZ. „Damals mehrten sich die Veröffentlichungen zu Fällen in Deutschland und es kam immer näher. In Sachsen, glaube ich, gab es Fälle, sogar mit toten Pferden.“ Die Tiere bekommen zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen. „Und dann einmal im Jahr“, so die Tierärztin. 130 Tiere stehen auf dem Hof, 50 davon gehören Einstellern, also Privatpersonen, die ihre Pferde auf dem Hof unterstellen. Einen Überblick über die Impfquote unter diesen Tieren habe sie nicht. „Das machen die Einsteller mit ihren Tierärzten aus“, sagt Kathrin Rabe.

Das Virus, das eigentlich bei Vögeln auftritt und durch Mücken übertragen wird, kann glücklicherweise nicht unter den Pferden weitergegeben werden. Als Fehlwirte sind sie zugleich Endwirte. Sie bilden zu wenig Viruslast, um es selbst weiterzugeben. „Für Pferde in Gebieten, in denen das West-Nil-Virus bereits nachgewiesen wurde, wird eine Impfung von der Ständigen Impfkommission (StIKo Vet) empfohlen“, schreibt das Veterinärwesen in seiner Mitteilung auf der Homepage des Landkreises. Und führt aus, dass es seit 2020 bislang elf bestätigte Fälle der anzeigepflichtigen Tierseuche bei Pferden in Brandenburg gab. Wie es den Bereich „Gebiet“ definiert, führt das Veterinärwesen allerdings an dieser Stelle nicht aus.

Auch auf dem Hof von Karin Bildt gab es schon Impfungen. „Wir haben vor zwei Jahren damit begonnen, unsere Pferde impfen zu lassen“, sagt die Inhaberin des Gutshofs Langerwisch in der Gemeinde Michendorf, „zumindest unsere eigenen Pferde.“ Von den 130 Pferden, die auf ihrem Hof leben, sind zehn ihre eigenen. „Da die Impfung freiwillig ist, konnten wir es den Einstellern nur empfehlen, es uns gleichzutun. Die ersten von ihnen haben aber auch 2019 geimpft. 2020 haben wir es nochmal empfohlen.“

Gesundheitsmanagement gegen Krankheiten

Sie schätzt, dass auf ihrem Hof 120 Tiere geimpft sind. „Für mich ist es wichtig, dass unsere Tiere gesund sind und geschützt werden vor Krankheiten“, sagt Karin Bildt. Sie betreibt auf ihrem Hof ein Gesundheitsmanagement und im Rahmen dessen informiert sie ihre Einsteller über die Abstände der Impfungen und auch Wurmkuren. „Wir achten penibel darauf, dass die Abstände zwischen den Impfungen gegen das West-Nil-Virus und den Impfungen gegen andere Krankheiten ausreichend sind, damit die Belastung für die Tiere nicht zu groß wird.“

Wie auf dem Schäferhof in Nuthetal und auf dem Gutshof Langerwisch gab es bislang auch in den Ställen von Verena Rahimkhani, der Inhaberin der Reitanlage Pappelhof in Phöben, noch keine Infektion mit dem West-Nil-Virus. „Ich habe von dem Fall in Stahnsdorf gehört und hoffe, dass wir verschont bleiben“, sagt sie. „Ich werde aber mit dem nächsten Tierarzt, der zu uns kommt, darüber sprechen und fragen, wie ernst die Entwicklung ist und wie viel Sinn es macht, die Tiere impfen zu lassen.“ Sie hat ausschließlich Einsteller-Pferde in ihren Ställen stehen. Ihre Eigentümer möchte Rahimkhani über das Virus informieren. „Wenn es eine dringende Empfehlung zur Impfung gibt, werde ich das an die Einsteller-Eigentümer weitergeben und auf ihre Unterstützung hoffen, damit es in unserer Anlage nicht zu Infektionen kommt.“ Ihr mache allerdings auch Hoffnung, dass „die Mückenplage nun langsam zu Ende geht und dadurch eine geringere Gefahr besteht.“

Von Annika Jensen