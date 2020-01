Erst zieht der Bär durchs Dorf, dann wird er geschlachtet: Darum geht es beim Zempern

Stücken

In Stücken wird am Samstag der Winter zur Strecke gebracht. Nörgler könnten jetzt einwenden: Welcher Winter? Ja, ein großer Kraftakt dürfte das in Zeiten des Klimawandels nicht sein. Eigentlich war Väterchen Frost noch gar nicht da. Und für Samstag sind zwölf Grad plus angesagt. Die Stückener werden sich trotzdem mächtig ins Zeug legen – beim traditionellen Zempern am ersten Samstag im Februar. Es geht schließlich um mehr.

Die symbolische Vertreibung des Winters wird im Ort seit mehr als 90 Jahren mit großem Einsatz und viel Witz betrieben. Dabei geht es nicht zimperlich zu: Es fließt Blut – das Blut des Bären, das in dem feierfreudigen Dorf ungefähr zwölf Prozent Alkoholgehalt hat.

Stücken feierte 675. Geburtstag des Ortes ein Jahr zu spät

Wann das Zempern nach Stücken kam, weiß keiner so genau. Ein Foto aus den 1920er Jahren ist der älteste erhaltene Zemper-Nachweis für das Dorf. „Wir gehen davon aus, dass in Stücken schon viel länger gezempert wird“, sagt Ortsvorsteher Udo Reich. Beim Stichjahr für Jubiläumsfeiern haben die Zemper-Freunde eine konservative Schätzung gewählt. „Hinten auf dem Foto steht 1920er Jahre. Wir haben dann 1929 genommen. So ist sichergestellt, dass wir Jubiläen nicht zu früh feiern“, sagt Heimatvereinsvorsitzender Heiko Wüstenhagen, der noch hinzufügt: „Wir feiern normalerweise eher zu spät.“ Der Satz ist eine Anspielung auf das Fest zum 675. Geburtstag von Stücken. Der wurde 1993 groß gefeiert – ein Jahr zu spät. „Stückens Ersterwähnung stammt aus dem Jahr 1317“, rechnet der Heimatvereinschef vor. Es war übrigens eine Notiz über eine Gerichtsverhandlung, zu der vor 703 Jahren ein Stückener als Zeuge vorgeladen war.

Der älteste noch vorhandene Nachweis fürs Zempern in Stücken: Dieses historische Foto mit dem Bären entstand in den 1920er Jahren. Quelle: Privat

Das Zemper-Beweisfoto aus den 1920er Jahren zeigt den Bären mit seinem Gefolge inmitten der Stückener, die sich damals allerdings in feinem Zwirn dem Fotografen stellten. An diesem Samstag werden sie ab 9 Uhr mit bunten Kostümen und schrägen Masken dem Bär und seinem Trupp folgen – quer durchs Dorf von Haus zu Haus. „Es gibt eine feste Route“, sagt Wüstenhagen: „Die Dorfstraße rauf und die Dorfstraße runter.“ Seit den 1990er Jahren steht für die Zemper-Gesellschaft auch noch ein Abstecher in die damals neu gebaute Weinbergsiedlung mit auf dem Programm.

Es gab Jahre, da leistete der Winter richtig Gegenwehr

Beim „Abklappern“ der Adressen ist es auch Tradition, dass der Bär mit der Frau des Hauses tanzt und mit dem Herrn des Hauses kampelt. Wer gewinnt? „Das ist unterschiedlich“, sagt Wüstenhagen, „wir mussten auch schon mal dazwischen gehen, sonst hätte der Bär das Bärenschlachten am Abend nicht mehr erlebt“, erzählt Reich. Überhaupt hat der Bär, der als Symbol für den Winter steht, in Stücken einiges auszuhalten. Er teilt aber auch aus – der Bär und der Winter. Es gab jedenfalls schon Jahre, in denen der Winter richtige Gegenwehr leistete. „2010 war die Heizung an der Parkhalle eingefroren.“ Die Stückener versuchten mit Heizlüftern, sie wieder in Gang zu kriegen.

Der Bauer schiebt einen Wagen, in dem vier Kühe sitzen: Ein Zemper-Bild aus 2019. Diese Performance ist eine Anspielung auf den legendären Weideabtrieb im Jahr 2017, als Stücken 700 Jahre alt geworden ist. Der Weideabtrieb ist auch in die Geschichte eingegangen – als erster ohne Kühe. Die Tiere waren ausgebüxt. Quelle: privat

„Der Bär muss fit und frech sein, dann ist er richtig“, sagt Reich. Wer den Bären spielt, gehört im Dorf zu den bestgehüteten Geheimnissen, das erst am Abend gelüftet wird. Manchmal erkennt man freilich am Tanzstil oder am Gang, wer unterm Bärenfell steckt. Das Tanztalent ist auch unterschiedlich ausgeprägt. „Es gibt Bären, die natürliche Tanzbären sind, und es gibt Bären, die erst dazu gemacht werden müssen“, berichtet ein Insider, „legendär war die Performance von Gerhard Padberg, der auch nicht vor offenen Fenstern zurückschreckte.“ Schwupps, und er war drin im Haus – der Gerhard Padberg, der den Bären in den 1980er Jahren spielte.

Das Fell des Bären hat Universalgröße

Das heutige Bärenkostüm ist noch das Original aus jener Zeit – geschneidert von Familie Padberg. Das Bärenfell hat „Universalgröße“. Dick und Dünn passen hinein. In den vergangenen Jahren war der Bär ziemlich groß. Stückens Zwei-Meter-Mann steckte unter dem Fell. Ein besonders frecher Bär soll mal beim Zempern in die Küche eines Hauses gestürmt sein und Buletten direkt aus der Pfanne gemopst haben.

Aber egal wie der Bär sich benimmt und was er auch anstellen mag, sein Schicksal ist schon am Morgen besiegelt. Der Bär, so viel steht auch an diesem Samstag fest, wird den Abend nicht überleben. In der Parkhalle, in der die Zemper-Fete steigt, wird er auf der Bühne geschlachtet. „Der Jäger erschießt ihn und der Schlächter besorgt den Rest“, sagt Reich. Natürlich ist es ein symbolischer Akt, der für die Austreibung des Winters steht. Das „Blut“ des Bären fließt in eine Schüssel. Sie wird mit einer Kelle im Saal herumgereicht und jeder darf mal vom Bärenblut kosten. Bevor Tierfreunde die Parkhalle blockieren: Die Stückener greifen in solchen Fällen zu kleinen Tricks. Der blutige Akt wird nur angedeutet und das Blut ist in Wirklichkeit Rotwein. Der erlegte Bär taucht auch kurz danach quicklebendig und ohne Kostüm wieder im Saal auf.

Es ist der Moment, in dem das Geheimnis gelüftet wird: Wer steckte unterm Bärenfell? Am Samstag kurz nach 22 Uhr werden es alle im Saal wissen.

Zempern in Stücken am Samstag ab 9 Uhr Das Zempern ist eine alte sorbische Tradition, die sich unter anderem bis nach Stücken und Fresdorf, bis Elsholz, Buchholz, Wittbrietzen, Rieben oder Salzbrunn verbreitet hat. In Stücken startet das Zempern am Samstag um 9 Uhr am „Landhaus zu Stücken“. Beim Umzug sind selbst gebaute Zemper-Wagen mit dabei, die mitunter ironische Statements zu Politik und Lokalgeschehen sind. Samstagabend wird ab 20 Uhr in der Parkhalle weiter gefeiert: Beim Tanz für Jung und Alt steht auch das Bärenschlachten auf dem Programm.

Von Jens Steglich