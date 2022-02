Wieder ein Einbruchsversuch in Wilhelmshorst

Wilhelmshorst

Unbekannte Täter wollten im Michendorfer Ortsteil Wilhelmshorst in ein Einfamilienhaus eindringen, indem sie versuchten, zwei Terrassentüren und die Hauseingangstür aufzuhebeln. Das geschah zwischen Dienstag, 5.30 Uhr, und Mittwoch, 5.45 Uhr. In das Haus gelangten sie jedoch nicht, allerdings wurde die Glasscheibe einer Terrassentür beschädigt.

In letzter Zeit kam es bereits in der Gemeinde Michendorf vermehrt zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Hauptsächlich waren die Gemeinden Wilhelmshorst und Langerwisch betroffen.

