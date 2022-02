Wildenbruch

„Jetzt reicht’s, wir wollen nicht länger warten, bis Schlimmeres passiert“, fasst eine Mutter in Wildenbruch den Ärger in ihrer Umgebung zusammen. Die Empörung über die Gefahr, der sich querende Fußgänger an der B2 aussetzen müssen, ist inzwischen so riesig, dass eine Anwohnergruppe aus dem Ortsteil Six in diesen Tagen für ihre Forderung nach einer Bedarfsampel die MAZ um Unterstützung bat.

Minutenlanges Warten

„Da warten Mütter mit Kinderwagen und zwei Kleinkindern an der Hand minutenlang auf der Verkehrsinsel mitten im Berufsverkehr und die Lastwagen rasen mit 70 Stundenkilometern und mehr so dicht an ihnen vorbei, dass ich fürchte, den Schulranzen oder den Kinderwagen fegt es jetzt weg.“ René Moser, Sprecher der Anwohner aus Six, kann die herrschende Angst beim tagtäglichen Erreichen der Bushaltestelle oder eben einfach der anderen Straßenseite nur mit deutlichen Worten beschreiben.

Frank Schmidt vom Landestraßenbetrieb kennt die Lage vor Ort. Er habe bereits ein Schreiben der Bürgermeisterin erhalten, mit der Bitte um Zuarbeit. „Eine Ampellösung ist hier technisch auf jeden Fall möglich“, versichert Schmidt auf Nachfragen. Die Verkehrsinsel sei ja erst neu errichtet worden, um Fußgängern das Queren überhaupt zu ermöglichen.

Viele Beinah-Unfälle in den letzten Jahren

Moser wohnt in dritter Generation direkt an der Kreuzung B2/Kiefernring. Der Verkehr in beide Richtungen – Beelitz und Michendorf – habe auch durch Zuzug stark zugenommen, berichtet er. Vor dem Kreuzungsbereich gegenüber von Six zum Gemeindeteil Lehnmarke fürchten sich vor allem Fahrradfahrer nach einem tödlichen Unfall vor einigen Jahren. Viele Unfälle mit Radlern gingen bisher glücklicherweise glimpflich aus, Beinah-Unfälle haben hier aber schon alle erlebt, insbesondere in der dunklen Jahreszeit.

Die neunjährige Nele zum Beispiel besucht in Wildenbruch auf der anderen Seite der B2 ihre Grundschule und hat Freunde in Lehnmarke. „Ohne meine Mutter traue ich mich aber nicht, über die Straße zu gehen“, sagt sie und ihr Vater ergänzt, dass Neles Schulweg zu Fuß mindestens zehn Minuten länger dauert, weil man nur schwer zur Bushaltestelle herüberkommt. Die Mutter fragt sich zudem, wie berufstätige Eltern das machen sollen: „Der Bringeverkehr des Nachwuchses ist einfach den ganzen Tag enorm gefragt.“

An der Haltestelle Siedlung Six halten vier Buslinien und mindestens 20 Kinder fahren von hier nach Michendorf oder Wildenbruch. Einige besuchen auch das Gymnasium in Beelitz, wie Lara und Lena. Kein Wunder, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, wenn sie es ermöglichen können, erzählt die Mutter. „Hauptsache man vermeidet, die Straße überqueren zu müssen.“ Und nicht nur die 14-jährige Lena hat Enttäuschendes erlebt: „Autofahrer haben uns vor Kurzem das Lichtsignal gegeben und dann sich nicht daran halten“, berichtet sie.

Die Situation an den beiden Kreuzungen sei auch für Autofahrer unübersichtlich. „In die Gemeindeteile links abbiegen oder aus den Gemeindeteilen in den mit Tempo 70 vorbeifahrenden Verkehr einzubiegen erfordert höchste Konzentration“, berichtet eine andere strapazierte Mutter. Sie ist mit ihren Kindern oft zu Fuß unterwegs zum gegenüberliegenden Spielplatz in Lehnmarke, wo sich auch der Briefkasten und die Altglascontainer befinden.

Bedarfs- oder Vollampel? Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) hat das Verfahren für das Aufstellen einer Bedarfsampel an der B2 jetzt angestoßen. Voraussetzung: Im Frühjahr muss der Landesstraßenbetrieb dafür in den Morgenstunden Querende zählen. Das Straßenverkehrsamt Potsdam Mittelmark entscheidet am Ende mit diesen Zahlen als Grundlage. Detailabsprachen, ob eine Bedarfsampel oder „Vollsignalisierung“ richtig wären, erfolgen erst danach, so die Auskunft der Straßenbauverwaltung.

Wildenbruchs Ortsvorsteher Günter Schiemann (Die Grünen) und der Ortsbeirat unterstützen die Forderung aus Six nach einer Bedarfsampel einstimmig: „Immerhin betrifft es alle drei Gemeindeteile von Wildenbruch: Six, Lehnmarke und Bergheide“, sagt Schiemann, dessen 12-jähriger Sohn Tim ebenfalls heikle Situation auf dem Fahrrad erlebt hat. Auf mehr als 1500 Anwohner sei Wildenbruch links und rechts direkt an der B2 in den vergangenen zehn Jahren gewachsen und der Zuzug von Familien mit Schulkindern hält an. Trotzdem gebe es noch kein Verkehrskonzept. „Wir bekommen keine Geschwindigkeitsbeschränkung, weil die Behörden unsere drei Gemeindeteile als eigenständige Siedlungen werten“, bedauert Schiemann.

Der Ortsbeirat hat jüngst sein Anliegen der Gemeindevertretung vorgestellt und Unterschriftenlisten übergeben. Eine Online-Petition zählt bereits 400 Unterstützer.

Von Gesine Michalsky