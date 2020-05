Wildenbruch

Am Mittwochabend haben Unbekannte im Michendorfer Ortsteil Wildenbruch Bauschutt und Hausmüll angezündet.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldeten Bewohner der Polizei den Vorfall, der sich in der Gartenstraße ereignete. Diese beobachteten Unbekannte dabei, wie sie Schutt und Müll zunächst an einem Feldweg illegal entsorgt und anschließend angezündet hatten.

Daraufhin rückte die Feuerwehr aus und löschte den etwa fünf Quadratmeter großen Müll- und Schutthaufen.

Die Polizei hat Spuren gesichert und Anzeigen wegen des Brandes und der illegalen Abfallentsorgung aufgenommen.

Von MAZonline