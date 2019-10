Der Mann hinter den Rad-Demos

Michendorf

Wenn man Günther Schiemann einen passenden Titel geben müsste, dann würde man ihn den Kümmerer nennen. Der Wildenbrucher hat sich in seiner Heimatgemeinde Michendorf schon um einige Dinge gekümmert, gehört zum Beispiel zu den Gründungsmitgliedern der Bürgerinitiative „Depo-Nie“, die gegen die Pläne kämpft, in der Fresdorfer Heide eine Deponie zu errichten. Er hat auch einen großen Anteil daran, dass derzeit jeden Freitag bemerkenswert viele Menschen aus den Gemeinden Michendorf und Nuthetal aufs Rad steigen und über die gefährliche Landesstraße 77 zwischen Langerwisch und Saarmund rollen. Sie tun das, um für den Radweg auf dieser Route zu demonstrieren, dessen Bau wegen eines ungelösten Entwässerungsproblems immer noch auf der Kippe steht ( MAZ berichtete).

Die Zeit drängt

Eigentlich müsste man sagen: Günther Schiemann ist der Mann, der hinter diesen Fahrrad-Demonstrationen steht, auch wenn er oft vornweg fährt. Er hat damit in der Region eine ganz eigene Version der Fridays-for-Future-Demonstrationen ins Leben gerufen – die „Fridays for Radweg-Future“. Dass die Rad-Demos immer am Freitagnachmittag ab 16 Uhr stattfinden, hat freilich pragmatische Gründe. Zu der Zeit haben viele Leute ihre Arbeitswoche abgeschlossen und das Wochenende hat noch nicht begonnen. Zeit also, sich für eine gute Sache einzusetzen und alle Beteiligten, die fürs gefährdete Projekt gebraucht werden, „wachzuklingeln“, damit sie die Chance nicht verspielen, mit 500 000 Euro Fördermitteln einen der wichtigsten Radwege in der Region zu bauen. Das Geld steht bereit, aber nur einen begrenzten Zeitraum. Wenn bis Jahresende keine Lösung des Entwässerungsproblems fest vereinbart auf dem Tisch liegt, verfallen die schon zugesagten Fördermittel.

Schon 2014 darüber nachgedacht

Dass dieses Szenario drohen kann, löste bei Günther Schiemann die Alarmglocken aus. Der Wildenbrucher, der seit drei Jahren Mitglied der Grünen ist, bringt bei seinem Grünen-Ortsverband einen Gedanken ins Spiel, den es 2014 schon einmal gab, der es damals aber nicht über das Ideenstadium hinausbrachte. An einem Freitag im August kündigt er an, eine Rad-Demo zu organisieren, aber keiner im Ortsverband hat geglaubt, dass er es macht. Danach geht alles sehr schnell: Montags erkundigt sich Schiemann, wo man eine Rad-Demo anmeldet und was dabei alles zu beachten ist. Er muss sich beeilen, schließlich soll die erste Fahrrad-Demonstration gleich am kommenden Freitag stattfinden.

Jung und alt radeln für ihren neuen Weg zwischen Langerwisch und Saarmund. Quelle: Varvara Smirnova

Schiemann meldet bei der Polizei 100 bis 150 Teilnehmer an und staunt am 30. August nicht schlecht, als mehr als 300 Menschen auf Rädern losstrampeln für den Bau dieses Radwegs. „Es sind über alle Parteigrenzen hinweg viele gekommen. Auch die Nuthetaler zogen mit“, sagt Schiemann und fügt noch hinzu: „Mit meinem kleinen Megaphon habe ich nicht alle erreicht, aber das war egal.“ Wichtiger war das gute Gefühl, gemeinsam etwas bewegen zu wollen und auch zu können. Die Radler der Demo waren jedenfalls irgendwie euphorisiert – Günther Schiemann auch.

Rad-Demo hat eigenen Song

Er kreiert für die zweite Rad-Demo einen Radweg-Song. Nach einer Melodie der Pop-Rock-Band S.T.S. aus Österreich dichtet er das „Lied an die Zauderer und Verzögerer“. Aufgeführt wird es vor der Langerwischer Fleischerei Woite, dem Sammelpunkt der Rad-Demonstranten, die von der Michendorfer Seite kommen und dort immer freitags, 16 Uhr, Richtung Saarmund starten. Bei der Uraufführung des Liedes spielt einer Mandoline, zwei trommeln, Schiemann spielt Gitarre und singt. Und beim Refrain stimmen viele mit ein: „Wir woll’n den Radweg hahm, wir woll’n nach Saarmund fahrn – das ist doch nicht so schwer, der Radweg muss jetzt endlich her.“

Altes Problem gefährdet Radweg Der Bau des Radwegs zwischen Langerwisch und Saarmund ist gefährdet, weil jahrelang vom Gewerbestandort oberhalb der L 77 Regen ungeregelt in Richtung Straße entwässert wurde. Der Baugrund dort wird bei Regen zum Sumpfgebiet. Auf das Problem hatte unter anderem der Ortsbeirat Langerwisch mit Ortsvorsteher Wolfgang Kroll schon früh aufmerksam gemacht. Inzwischen liegt zwar ein Plan vor, wie das Problem gelöst werden kann. Die praktische Umsetzung ist indes immer noch blockiert. Gemeinde und der Blumengroßmarkt Landgard hatten sich auf ein Konzept verständigt, das ein Regenrückhaltebecken vorsieht. Im Becken soll das Niederschlagswasser, das auf dem Grundstück von Landgard anfällt, gesammelt werden. Ist es voll, soll das überschüssige Wasser über eine Rohrleitung in den Mittelgraben auf der anderen Straßenseite eingeleitet werden. Um das Rohr verlegen zu können, müssen sich Landgard und der Eigentümer der Fläche, auf der die Leitung gelegt wird, noch einigen. Ein Gestattungsvertrag dafür ist aber bislang nicht unterschrieben worden. Der Landesstraßenbetrieb hatte mehrfach klargestellt, dass ohne Lösung des Entwässerungsproblems der Radweg nicht gebaut werden kann.

Kein Zweifel: Diese Demonstrationen umgibt eine freundliche Atmosphäre, das finden auch Polizisten, die jeden Freitag den Rad-Korso auf der viel befahrenen Landesstraße absichern und die Friedfertigkeit der Protestierer loben. „Es sind keine Wutbürger, es sind Mutbürger, die bei einer Demo mitmachen, um Barrieren einzureißen, statt welche aufzubauen“, sagt auch der Rad-Demo-Organisator. Von Beruf ist Schiemann Landschaftsplaner. Er lebt seit 2004 in Wildenbruch, ist seit Juni 2019 dort Ortsvorsteher und führt einen eigenen Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Gegründet hatte er die Firma mit einem Kommilitonen eigentlich, um sich das Studium zu finanzieren. Es lief besser als gedacht. Die Studenten der Landschaftsplanung stellten schon während des Studiums einen ersten Angestellten ein.

Ziel noch nicht erreicht

Nach der ersten Rad-Demo lief es auch gut. Die Forderung der Rad-Demonstranten, die Beteiligten an einen Runden Tisch zu holen, um zu konkreten Lösungen zu kommen, wurde jedenfalls recht schnell erfüllt. „Es ist etwas in Gang gekommen, aber am Ziel sind wir noch nicht. Die nötigen Vereinbarungen sind immer noch nicht unterschrieben“, sagt Schiemann. Deshalb radeln die Demonstranten auch am kommenden Freitag gegen 16 Uhr wieder los. „Wir hören erst auf, wenn sicher ist, dass der Radweg wirklich gebaut wird,“ sagt er.

Von Jens Steglich