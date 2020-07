Wilhelmshorst

Bei der ersten Begegnung vor vier Jahren erinnerte einiges an den Film „Der Club der toten Dichter“, an den Lehrer im berühmten Kinostreifen, der vieles anders macht und mit unkonventionellen Methoden seine Schüler verblüfft, weil er sie zu selbstständigen Handeln und freiem Denken auffordert. Damals, im Jahr 2016, hatte Thomas Koch mit seinen Schülern aus der Wilhelmshorster Oberschule im kleinen Dorf Stücken Station gemacht. Die jungen Leute, die ein Jahr später die Schule abschließen würden, sollten die verschiedenen Arbeitswelten kennenlernen, sollten herausfinden, was sie wollen und Unternehmer aus der Region treffen, die von ihrer Arbeit, von Erfolgen und vom Scheitern erzählten. Die Schüler kochten mit einem Restaurantchef Essen, schmiedeten Flaschenöffner, kümmerten sich um die Pferde auf dem Bauernhof oder schossen mit Pfeil und Bogen. Damals dachte man: Wow, was für ein Lehrer, der so etwas organisiert. Und was für eine Leidenschaft.

Erst in der Klinik kommt er wieder zur Ruhe

Vier Jahre später versucht Thomas Koch in sein Leben zurückzufinden. Dazwischen liegen turbulente Zeiten, in denen der Lehrer für politische Bildung und Kunst irgendwann nicht mehr schlafen kann, aus der Bahn geworfen wird und ausgebrannt erst in einer Klinik wieder zur Ruhe kommt. Und dazwischen liegt die Erkenntnis, dass Leidenschaft und Offenheit in dieser Welt auch gefährlich für einen werden können, weil sie verletzlich machen.

Sein Leben als Lehrer beginnt vor 30 Jahren in der Idylle

Sein Leben als Lehrer beginnt vor 30 Jahren in der Idylle. Koch, der in Jeserig aufgewachsen ist, kommt nach dem Lehrerstudium in Potsdam nach Götz. 1991, ein Jahr nach dem Untergang der DDR, unterrichtet er in der alten Dorfschule in Götz Mathe und Deutsch. Neun Schüler hat er in der Klasse. „Es war absolut herrlich.“ Für ihn und für die Kinder. „In kleinen Klassen kann man viel individueller auf sie eingehen“, sagt er. Das wäre heute auch das erste, was er ändern würde, wenn er etwas zu sagen hätte: „Kleinere Klassen bilden, mehr Geld für die Bildung zur Verfügung stellen und Lehrpläne, die auch Raum dafür geben, Schüler aufs Leben vorzubereiten.“

Lehrpläne, in denen alte Dinge in neuen Begriffen verpackt wurden

Ihn habe es immer genervt, dass alle paar Jahre neue Lehrpläne herauskamen, „in denen alte Dinge in neuen Begriffen verpackt waren.“ Lehrpläne, „die Leute machen, die oft die Praxis nicht kennen oder nicht kennen wollen“, sagt der 51-Jährige. Auch in der Lehrerfortbildung stellt er Unterschiede fest, zwischen denen Welten liegen. Er erzählt von einer Expertin, die zum Thema Medienkompetenz einen Power-Point-Vortrag vor Lehrern präsentiert, „der vollgestopft ist mit schwierigen Begriffen, bei dem man nichts für die Praxis lernt und bei dem die Leute, die vorn stehen, nur einen Antrieb haben: Klüger zu wirken als die, die vor ihnen sitzen“. Koch berichtet auch von einem Dozenten, der mit einer „Anstiftung zur persönlichen Revolution“ Schüler und Lehrer gleichermaßen begeisterte. „Das gibt es auch: Man ist inspiriert und würde am liebsten sofort loslegen.“

„Ich glaube, wir haben im Mikrokosmos Wilhelmshorst etwas erreicht“

In Schulen stellt sich die Frage, was wichtig für den Lernerfolg ist: Moderne Technik und harte Lehrpläne oder Lehrer, die ihre Arbeit mit Leidenschaft tun und ihre Schüler inspirieren können? Ihn hätten in der Schulzeit Leute geprägt, „die mit ihrer Persönlichkeit mitgerissen haben, die Neugier und Herzblut hatten“, sagt Koch. Er spricht auch bewundernd von Peter Fuchs, dem Leiter der Wilhelmshorster Schule, der seinem Namen alle Ehre macht. „Ich habe einen Chef, der ein Freidenker ist und ein echter Fuchs. Er ist klug und Herzmensch zugleich.“ Und: „Ich glaube, dass wir im Mikrokosmos Wilhelmshorst etwas erreicht haben.“ Die gut strukturierten Lehrer genauso wie die anderen auch.

Er läuft über den hässlichen Flur und betritt einen Raum voller Schönheit

Koch zählt sich zu den anderen, beschreibt sich als etwas chaotisch. Er habe aber gelernt, auch Eigenschaften an sich zu mögen, die nicht richtig in die Welt passen. Er meint sein anarchisches Wesen und seine Offenherzigkeit, die ihn auf die Frage, warum er Lehrer geworden ist, die Wahrheit sagen lässt. Entscheidend waren die Frauen. Es ist in den 1980er Jahren, als Koch zum Aufnahmetest ins Schulamt nach Brandenburg muss. In dem grauen Gebäude riecht es nach Bohnerwachs. Das Haus schreckt ab. Er aber läuft weiter den hässlichen Flur entlang und betritt einen Raum, „der voll ist mit schönen Mädchen“. Sie alle wollen Lehrerinnen werden und warten auf den Test.

Er sitzt im Haus, das voller Geschichten ist, die an die Familie erinnern

„Ich hatte immer Spaß daran, mit Kindern zu arbeiten, der ausschlaggebende Punkt aber waren diese Frauen“, so Koch, der gern ehrliche Sätze sagt, die manchmal auch schonungslos sind: „Ich war in der Klapse, weil ich zu offenherzig bin.“ Wie es dazu kommt, ist eine längere Geschichte. Richtig aus der Bahn wirft ihn die Trennung von seiner Frau. Die Illusion zerplatzt, dass, wenn es da draußen schon keine heile Welt gibt, sie für ihn im Privaten zu finden ist. „Du hast Frau und Kinder und sagst dir, du trittst jetzt etwas kürzer und schneidest Rosen. Und dann sitzt du im großen Haus plötzlich allein und dieses Haus ist voller Geschichten, die dich immer wieder an die Familie erinnern.“ Koch kann nicht mehr schlafen, die Gedanken lassen ihn keine Ruhe, es gibt keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr, er hat plötzlich Angst, einkaufen zu gehen und merkt irgendwann: Es geht nicht mehr.

In der Klinik ist er mit einem Piloten und einem Polizisten

Sein Hausarzt wählt 2018, einen Tag nach Pfingsten, die Notrufnummer. In der Klinik in Brandenburg hat Koch noch das Gefühl, alle würden durcheinander schreien und dann kommt die Tablette, die für den Moment für Stille sorgt. „Es war, als hätte einer die Tür geschlossen und plötzlich ist Ruhe.“ In der Klinik ist der Lehrer mit einem Piloten der Bundeswehr und einem Polizisten zusammen, „der vorher jeden Tag dafür sorgte, dass die Rechten wissen, dass die Staatsmacht auf sie schaut“, erzählt Koch. Zwei Drittel der Patienten in der Klinik seien Junkies und Alkoholiker, ein Drittel „Leute wie du und ich“.

„Wir passten aus einem einzigen Grund zusammen: Mit ihr sind zwei wundervolle Kinder entstanden“

Seitdem Thomas Koch wieder draußen ist, fährt er immer zum Tag seiner Entlassung mit Blumen zur Klinik nach Brandenburg. Einen Strauß legt er an der Stele ab, die an die Psychiatrie-Opfer der Nazis erinnert, den anderen bringt er den Schwestern und Therapeuten in die Klinik, „die richtig gut sind“. Ihm haben sie geholfen. Der 51-Jährige hat wieder Tritt gefasst und sagt wieder ehrliche Sätze. Seine Frau und er hätten aneinander vorbei gelebt. „Ich bin chaotisch, sie ist extrem strukturiert.“ Er fährt heute einen alten, verbeulten Volvo, sie einen Mercedes der C-Klasse. Trotzdem: „Wir haben zusammengepasst – aus einem einzigen Grund: Mit ihr sind zwei wundervolle Kinder entstanden“, sagt der Lehrer, der auch wieder unterrichtet: an der Wilhelmshorster Grund- und Oberschule und am Michendorfer Gymnasium. In der Corona-Zeit hatte er auch Sachunterricht in den Klassen 1 und 2. Die Schule war geschlossen, den Schülern gab er für Zuhause den Auftrag, Fahrzeuge zu bauen, die rollen können. Die Väter halfen emsig mit. „Die haben Fahrzeuge gebaut, da haben mir die Augen getränt.“

Von Jens Steglich