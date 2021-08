Wilhelmshorst

Im Morgengrauen des 6. August 1944 steigen in England neun US-Soldaten in ihre Maschine und starten mit hunderten anderen Bombern und Langstrecken-Jagdflugzeugen in Richtung Berlin. Teile des Geschwaders, darunter die Boing B 17 der neun US-Soldaten, drehen nach Norden ab, um dann nach Süden einzuschwenken und die Flugzeugmotorenwerke von Daimler Benz in Genshagen ins Visier zu nehmen. Auf dem Rückweg wird die Maschine von der Flak getroffen und über Wilhelmshorst von einem deutschen Jagdflugzeug in Brand geschossen. Augenzeugen berichten später, der US-Bomber sei in der Luft explodiert. Teile der Maschine stürzen in den Irissee und in den Blanken Teich.

Wrackteile auf dem Dachboden entdeckt

77 Jahre danach, im August 2021, klettert Michael Sauer in Wilhelmshorst auf einen Dachboden und entdeckt drei Flugzeugteile und ein demilitarisiertes Geschoss eines Maschinengewehres. Es sind Wrackteile des US-Bombers, der am 6. August 1944 über Wilhelmshorst abgeschossen wurde. Das Grundstück, auf dem Michael Sauer Bleche vom Rumpf der Maschine findet, gehört seinem Vater Andreas Jentzsch. Er ist im April verstorben – in einem Krankenhaus auf einer Covid-19-Station.

Lesen Sie auch:

Für den Sohn ist es auch Trauerarbeit, den Nachlass des Vaters zu ordnen. Beim Entdecken der Flugzeugteile kommen eigene Erinnerungen hoch – an eine Abenteuerzeit Anfang der 1990er Jahre, als der Vater mit der Familie in seinen Heimatort Wilhelmshorst zurückkehrt und dort nicht viel später mit anderen die Renaturierung des Irissees und des Blanken Teiches in Angriff nimmt.

Maschinengewehre im Seeschlamm

„Er war damals einer der Initiatoren der Seesanierung und gründete dafür auch eine Firma, die er als Geschäftsführer leitete“, erzählt der Sohn. Für ihn und seine Kumpels ist die Seesanierung, die den Vater später Nerven und Geld aus dem eigenen Vermögen kostete, ein Abenteuer. Michael Sauer erinnert sich noch genau, wie beim Ausbaggern des Seeschlamms die Lafette mit zwei Maschinengewehren zum Vorschein kamen. „Mir klappte damals die Kinnlade herunter“, sagt er. „Beim Herausheben mit dem Bagger hingen sogar die Patronengurte noch dran.“

In den 1990er Jahren: Andreas Jentzsch erklärt Matthias Platzeck (l.), damals Brandenburgs Umweltminister, die Seesanierung. Quelle: Jens Steglich

Die Funde zogen auch US-Soldaten an. „Es war ein eindrucksvolles Bild: Ein großer Wagen fuhr vor, aus dem drei amerikanische Soldaten ausstiegen. Sie bauten eine Kamera auf und schauten sich die Fundstücke an“, sagt Sauer. „Ob sie die Maschinengewehre mitgenommen haben – ich weiß es nicht mehr.“

Sechs US-Soldaten sterben sofort

Das Schicksal der US-Soldaten, die im B-17-Bomber saßen und zwischen 19 und 26 Jahre alt waren, ist weitgehend bekannt. „Von den neun Besatzungsmitgliedern sind sechs beim Absturz ums Leben gekommen“, sagt Wolfgang Kotsch, der seit Jahren Flugzeugabstürze in der Region recherchiert. Der 22-jährige Kugelturm-Schütze Joe Garza landete schwer verletzt bei Caputh und starb einen Tag später in einem Lazarett in Berlin.

Das entmilitarisierte US-Geschoss, Produktionsjahr 1943. Quelle: Jens Steglich

Zwei Insassen der Maschine überlebten, einer von ihnen – der Funker Alvin Bernstein – soll im Petzinsee bei Caputh gelandet sein. „Er wurde von einem Deutschen aus dem See gerettet“, sagt Kotsch. Der Deutsche, der Bernstein vom nassen Fallschirm befreien und an Land bringen konnte, hieß Otto Gleichmar. Die beiden Überlebenden kamen in Kriegsgefangenschaft. Sechs tote US-Soldaten wurden auf dem Friedhof in Wilhelmshorst bestattet und im Herbst 1945 exhumiert. Sie fanden auf der US-Kriegsgräberstätte in Neupre in Belgien ihre letzte Ruhe.

Flugzeugteile soll Verein bekommen

Michael Sauer will die Teile des US-Flugzeuges, die er jetzt im Nachlass des Vaters fand, gern dem Wilhelmshorster Geschichtsverein übergeben. „Es wäre schön, wenn sie es mit in ihre Sammlung aufnehmen“, sagt er. Sein Vater, der in Wilhelmshorst groß wurde und kurz vor dem Mauerbau nach Westberlin ging, war nach seiner Rückkehr in die alte Heimat einige Zeit Gemeindevertreter im Ort und nicht unumstritten. „Als ich im April bei der Beisetzung die Menge an Menschen gesehen habe, die Abschied von ihm nehmen wollte, hat mich das berührt“, sagt der Sohn und fügt hinzu: „Die Präsenz der alten Heimat war bei ihm so stark, dass die Rückkehr für ihn ein Muss war.“

Mitarbeit im Beraterstab von Willy Brandt

Andreas Jentzsch lebte mit seiner Familie vor der Rückkehr unweit von Bonn. „Er hat im Beraterstab von Kanzler Willy Brandt gearbeitet. So ist er nach Bonn geraten“, sagt der Sohn, der sich gewünscht hätte, „dass mein Vater in seinem Haus in Wilhelmshorst stirbt und nicht im Krankenhaus auf einer Covid-Station“. Das Grundstück in Wilhelmshorst hatte der Großvater 1921 gekauft. „Der Traum meines Vaters war es, 100 Jahre danach mit der ganzen Familie auf dem Grundstück zu feiern“, erzählt Michael Sauer. Dieses Jahr wäre es soweit gewesen.

Von Jens Steglich