Wilhelmshorst

Es ist klein und sorgt doch für großen Wirbel: In Wilhelmshorst tobt ein Kampf um 152 Quadratmeter, die sich am Ebereschenweg/Ecke Fliederhang befinden. Das bewaldete Areal soll als sogenannte Arrondierungsfläche an den Eigentümer des Nachbargrundstücks für 24.000 Euro verkauft werden, um die beiden Flächen zusa...