Wölfe greifen Schafe auf Wildenbrucher Weide an

Wildenbruch

Mutmaßlich Wölfe haben in der Nacht zu Mittwoch eine Schafherde in Wildenbruch angefallen. Sie haben drei Schafe getötet, von einem vierten Tier fehlt jede Spur. „Alle vier Schafe waren hochtragend. Die waren am langsamsten bei der Hatz“, sagt Oliver Neumann, der in Wildenbruch in der Hauptstraße eine Hobbyschafzucht hat. Die drei toten Schafe fand er Mittwochmorgen auf seiner Weide am Stall nur etwa 80 bis 100 Meter von seinem Wohnhaus entfernt. „Die Schafe liegen normalerweise nachts im Stall. Sie müssen rausgetrieben worden sein“, vermutet er. Die Weide hat der Hobbyschafzüchter eingezäunt. „Die Wölfe haben sich unter dem Zaun durchgebuddelt. Auf eine Entschädigung kann ich nicht hoffen, weil der Zaun nicht den Anforderungen entsprach.“

Der hinzugezogene Wolfsrissgutachter geht von einem Wolfsriss aus. Endgültige Sicherheit soll ein DNA-Test bringen. Laut Neumann wurden drei verschiedene Fährten gefunden. „Ich werde beantragen, dieses Wolfsrudel zu entnehmen, was aber wohl auf taube Ohren stoßen wird“, so der Schafhalter, der jetzt mit anderen Betroffenen Kontakt aufnehmen will, um einen gemeinsamen Antrag zu stellen, „der mehr Chancen auf Gehör“ habe. „Diese Wölfe kommen einfach zu nah an Siedlungen heran“, sagt der Wildenbrucher. Im Umkreis von fünf bis sechs Kilometern hätte es im vergangenen halben Jahr sechs Risse gegeben, einer davon bei Kähnsdorf, sagt er. Ihm seien neun Schafe geblieben, die den Angriff überlebten – eins mit Verletzungen am Hals. Er werde sich beraten lassen, wie man sich besser dagegen wappnen kann. „Ich mache aus dem Stall jetzt erst einmal Fort Knox, damit keiner mehr rein kann. Die Schafe müssen nun im Stall überwintern“, sagt er.

Von Jens Steglich