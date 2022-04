Stücken

Gibt es ihn wirklich, den Stadt-Land-Konflikt und den Graben, der beide Seiten emotional trennt? Haben die Lebenswelten in Dörfern und Städten so wenig gemeinsam, dass sie es schwer machen, eine Sprache zu finden, um sich gut zu verstehen? Fühlen sich Dorfbewohner in ihren Nöten also vor allem unverstanden von denen, die in der Großstadt leben?

Zwischenrufe aus der Komfortzone

Ja, manchmal schon, sagt Jens Schreinicke, der Landwirt aus Stücken, der gute Ratschläge aus der Stadt gern als Zwischenrufe aus der Komfortzone bezeichnet. Er sitzt mit anderen Dorfbewohnern im Landhaus zu Stücken, um in der Dorfkneipe den MAZ-Reporter aus der Landeshauptstadt zu treffen, der von ihnen wissen will, was sie, die Menschen vom Dorf, Stadtbewohnern schon immer mal sagen wollten.

Windräder werden nicht in Berlin-Mitte stehen

„Wir haben einen knallharten Stadt-Land-Konflikt“, sagt Tino Heinicke, der Blogger von Stücken. Woran macht er das fest? „Ich empfinde es so, dass Städter dem Land bestimmte Sachen überzuhelfen versuchen, mit denen man sich dort nicht befassen will“, sagt er. Als Großstadtbewohner hat man es eben leichter, den schnellen Ausbau der Windenergie und einen Wegfall von Mindestabständen zu Wohnhäusern zu fordern, weil die Windräder nicht in Berlin-Mitte, sondern auf dem Land stehen werden. Er vermisst bisher Vorschriften, die dann in der Stadt festlegen, die Dächer mit PV-Anlagen zu bestücken, damit auch dort ein Beitrag geleistet wird.

Lastenräder für die Verkehrswende

Aus seiner Sicht hören sich für einen Landbewohner die gesellschaftlichen Debatten zwischen den Zeilen ungefähr so an: „Ihr müsst Windräder und Photovoltaikanlagen ertragen und einen Großflughafen auch, der zu 90 Prozent von der Stadtbevölkerung genutzt wird, während das Land den Fluglärm abbekommt.“ Mit Ironie fügt er noch hinzu, „dass wir für die Verkehrswende ja auch verstärkt auf Lastenräder setzen sollen“. Ein Beispiel dafür, wie die großen Debatten in der Gesellschaft vom urbanen Raum bestimmt werden.

Die Lage auf dem Land ist anders

Wenn der Supermarkt gleich um die Ecke zu finden ist und öffentliche Verkehrsmittel nicht weit von der Haustür entfernt halten und alle fünf Minuten fahren, sei die Lage eine andere, sagt Heinicke. Eine andere jedenfalls als in Stücken, in denen das Auto immer noch lebensnotwendig ist, um zur Arbeit zu kommen oder in den Supermarkt.

Ungehört oder falsch verstanden

Die ländlichen Regionen spielen zwar in den gesellschaftlichen Debatten eine Rolle. Die Menschen auf dem Land fühlen sich trotzdem ungehört oder falsch verstanden, sagt Schreinicke. Für ihn haben Bewohner umso mehr Bodenhaftung und einen klaren Blick aufs Landleben, je weiter sie von den Metropolen entfernt wohnen. Ein Beispiel ist für ihn der Umgang mit dem Wolf – ein Thema, dass die Emotionen auch beim Treffen im Landgasthof hochkochen lässt.

„Merkwürdig gefühllose Argumente“

Aus der Ferne „wird merkwürdig gefühllos argumentiert, wenn Tiere vom Wolf gerissen werden“, sagt Cillie Rentmeister. Andreas Wicklein ist so ein Hobbytierhalter, der Schafe verloren hat und danach irgendwie das Gefühl hatte, man wolle ihm aus der „städtischen Komfortzone“ sagen: „Selbst schuld, hättet ihr doch mal ordentliche Schutzzäune aufgestellt.“

Der Verlust von Lebendigkeit

„Wir werden keine Schafe mehr halten und auch keine hohen Elektrozäune bei uns aufstellen“, sagt Wicklein, für den ein Stück „Lebendigkeit und Schönheit“ auf dem Spiel stehen, wenn selbst im Ort Schafe nur noch hinter hohen Schutzzäunen weiden. „Hobby-Tierhalter und Tierhalter im Nebenerwerb sterben langsam aus. Die machen aber nicht so ein Tamtam. Damit geht ein Stück ländliches Leben verloren und niemand bekommt es mit“, sagt Wicklein.

Vorwurf der Heuchelei

Landwirten wie Schreinicke, der eine Mutterkuhherde hält und Wolfsrisse auch lautstark beklagt, wird gern Heuchelei vorgeworfen. In E-Mails, die auch an die MAZ gehen, ist etwa von Krokodilstränen die Rede, die bei Wolfsrissen vergossen werden, während jährlich hunderttausende Rinder, Schweine und Schafe in den Schlachthöfen der Menschen getötet werden und Massentierhaltung als etwas Selbstverständliches hingenommen wird.

Große Tierfabriken und kleine Weidetierhalter

Ein Argument, das trifft – allerdings die Falschen. Die großen Tierfabriken den kleinen Weidetierhaltern und Dorfbewohner vorzuhalten, darf getrost ungerecht genannt werden. Weidetierhalter, die ihre Tiere versuchen, artgerecht zu halten, haben an der Massentierhaltung weniger Aktien als eine Menge Menschen in Großstädten wie Berlin, weil letztere mehr Marktmacht haben.

Abstimmung an der Supermarkt-Kasse

Der Markt, lässt man ihm freien Lauf, sorgt für Effizienz, er hat aber weder das Tierwohl im Sinn noch automatisch eine soziale Ader. In den vergangenen Jahrzehnten fand die Abstimmung über die Art der Tierhaltung an den Supermarkt-Kassen und Fleischtheken statt, sagt Schreinicke. Die große Mehrheit kaufte sich Fleisch und Wurst für Preise, die nur eine auf Effizienz getrimmte Landwirtschaft anbieten konnte. Mit den Dorfbewohnern und Weidetierhaltern hatte das wenig zu tun.

Der Stückener Landwirt sieht inzwischen seit einigen Jahren aber den Trend bei Stadtbewohnern, für Fleisch von artgerecht gehaltenen Tiere auch mehr Geld zu geben, „aber das kann sich nicht jeder leisten“, sagt er und fügt noch hinzu, er wolle den Leuten in der Stadt für deren besonderen Blick aufs Land gar keine Vorwürfe machen.

„Manchmal fühlt man sich wie im Jurassic Park“

Andreas Wicklein ist Ende der 1990er Jahre selbst vom Prenzlauer Berg in Berlin nach Stücken gezogen, empfindet inzwischen das Verhalten mancher Stadtbewohner beim Dorfbesuch aber nahe am Klischee. Ihn selbst habe das Leben auf dem Dorf verändert. Den eigenen Veränderungsprozess durchs Landleben beschreibt er als dynamisch und schön. Mittlerweile komme er sich aber selbst manchmal wie in einem „Jurassic Park“ vor, wenn Städter aufs Dorf reisen und „Ureinwohner“ ansehen.

„Sind Sie eine Aussteigerin?“

Es gibt aber auch die neugierig und ohne Hochmut fragenden Stadtbewohner, „da hat sich schon etwas verändert“, sagt Anja Brandenburg, die in Stücken Schafe hält und mit ihren Tieren ein kleines Stück Landschaft im Naturpark Nuthe-Nieplitz pflegt. Manchmal werde sie von Gästen gefragt, ob sie eine Aussteigerin sei.

Am Ende geht es um Respekt

Am Ende gehe es um Respekt und einen Dialog auf Augenhöhe, sagt Wicklein und fordert mehr Respekt vor den Leuten auf dem Land, vor den Leistungen, die dort erbracht werden – von Landwirten, Tierhaltern oder Waldbesitzerinnen wie Cristina Perincioli. Die Stückenerin hegt und pflegt ihren Wald, in dem Menschen aus dem Dorf und aus der Stadt gleichermaßen Erholung suchen, spazieren gehen oder Pilze sammeln und dabei Kraft schöpfen können.

Das Landleben wird wieder interessant

„Früher hieß es, der ländliche Raum wird aussterben. Jetzt, in der Corona-Zeit, wird das Landleben plötzlich wieder interessant“, sagt Tino Heinicke. In der Tat: Die Corona-Zeit und die digitalen Möglichkeiten, in der Ferne seine Arbeiten erledigen zu können, haben das Leben auf dem Land für Großstädter attraktiver gemacht.

Landgeräusche unter Schutz stellen

Stadtbewohner können ein belebendes Element in einem Dorf sein, dafür gibt es viele gute Beispiele. Aber manchmal sind sie auch eine Bedrohung. Bevor die Stadtflucht die kleinen Dörfer so richtig erreicht, plädiert Schreinicke deshalb dafür, es den Franzosen gleich zu tun und Landgeräusche und -gerüche unter Schutz zu stellen und zum ländlichen Kulturerbe zu erklären.

„Bei uns staubt und riecht es“

Frankreich hat das per Gesetz getan, damit Zugezogene aus der Stadt nicht vor Gericht ziehen können – gegen Landlärm wie krähende Hähne, blökende Schafe oder gegen den Geruch eines ordentlichen Misthaufens. „Wer herzieht, muss wissen: Bei uns staubt und riecht es und manchmal ist es auch laut. Wir haben eine eigene Geräusch- und Geruchskulisse. Wer zu uns kommt, muss mit diesem Kulturgut leben“, sagt Schreinicke.

