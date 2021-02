Zwei Wolfsangriffe in kurzer Zeit sorgen in Stücken für Unruhe. Neu ist für die Bewohner im Dorf, dass die Wölfe bis ins Ortszentrum vordringen. Im Ort stellt man sich deshalb auch die Frage: Treibt der plötzlich grimmig gewordene Winter die hungrigen Räuber in die Siedlungen, weil dort leichter Beute zu finden ist?