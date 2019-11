Sie nennen sich die „Wohnmichelz“ und sind in der Gemeinde Michendorf alternative Vorreiter am Immobilienmarkt, die dem Rendite-Gedanken abgeschworen haben. In ihrer Regie entstanden drei Häuser und eine Straße, die autofrei und privat bleiben soll. Ob das klappt, entscheidet sich am Montag.