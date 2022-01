Michendorf

Zwei Jugendliche zogen in der Nacht zu Sonntag in Michendorf randalierend durch den Falkenweg, den Schwalbenweg und den Hasenweg. Ihre Spur bestand aus sinnlosen Beschädigungen an Fahrzeugen und Briefkästen. Nachdem ein Zeuge die Beschädigung eines Autos gemeldet hatte, prüften Streifenbeamte des Reviers Beelitz die Umgebung.

Mercedesstern abgebrochen

Sie stellten fest, dass die Täter Im Falkenweg die Heckscheibenwischer eines VW abgebrochen und Weihnachtsdeko zerstört hatten. Im Hasenweg hatte das Duo weiter gewütet und Briefkästen, die Motorhaube eines BMW sowei dessen Scheibenwischer zerstört. Bei einem Mercedes brachen die Gesetzesbrecher den „Mercedesstern“ ab und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Polizei sucht zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt jetzt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann diesbezüglich Hinweise machen? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381 560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Gerne können Sie auch unser Hinweisformular im Bürgerportal nutzen. Dieses erreichen Sie unter: www.polizei.brandenburg.de oder polbb.eu/hinweis

Von MAZonline