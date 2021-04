Millionen auf der hohen Kante: Wo Mittelmark das Geld anlegt 

Bad Belzig

Mit der spektakulären Insolvenz der Greensill Bank sind auch Kommunen in finanzielle Nöte geraten. Etliche Städte und Gemeinden hatten ihr Geld dem Bremer Kreditinstitut anvertraut. Nun schauen sie erst einmal in die Röhre. Nicht betroffen von der spektakulären Pleite ist Potsdam-Mittelmark. Der Landkreis hatte keine Anlagen bei der Greensill Bank. Das erklärte Michael Klaucke-Meckelburg, Chef des Fachdienstes Finanzen in der Kreisverwaltung, auf Anfrage der MAZ.

„Nein“, teilte Klaucke-Meckelburg kurz und knapp auf die Frage mit, ob der Kreis Geld angelegt habe bei der Greensill Bank. Potsdam-Mittelmark habe auch nicht in Fonds oder Aktien investiert, so der Fachdienstleiter. Ebenso gebe es keine riskanten Investitionen. „Nein“, lautete auch die Antwort Klaucke-Meckelburgs auch auf die Frage, ob der Kreis bisher schon Geld bei riskanten Anlageformen verloren habe.

Kein Geld aus der Atomindustrie

Der Kreis verzichtet nach eigenen Angaben auch auf Geld aus der Rüstungsindustrie sowie der Atomwirtschaft. In Aktien von Firmen aus diesen Wirtschaftszweigen habe Mittelmark ebenfalls nichts investiert.

Doch wo hat Potsdam-Mittelmark nun sein Erspartes gewinnbringend untergebracht? Immerhin hat der Kreis eine Rücklage von rund 140 Millionen Euro. Viel Geld, um das einige Kämmerer und Bürgermeister in der Region die Sparfüchse im Landratsamt beneiden. Zumal das Geld aus der Kreisumlage stammt, also von den Städten und Gemeinden im Kreis als Umlage erhoben wurde. Deren Höhe von derzeit 41,5 Prozent ist heftig umstritten. Die Kommunen Wiesenburg und Bad Belzig klagen ja auch dagegen.

Termingelder und Schuldscheine

Wie der Finanzexperte Klaucke-Meckel erklärte, entspricht die Summe der Rücklage nicht dem Geldbestand des Landkreises. „Circa 78 Millionen Euro sind bei verschiedenen Banken in Form von Termingeldern und nicht handelbaren Schuldscheinen angelegt“, erläuterte der Fachdienstleiter. „Weitere 51,3 Millionen Euro befinden sich auf den Girokonten des Landkreises“, so Klaucke-Meckel weiter.

Wie kurzfristig kommt der Kreis nun eigentlich an sein Geld, wenn es nötig gebraucht wird? „Die Termingelder liegen derzeit zwischen Mai 2021 und März 2027“, erklärte der Fachdienstleiter.

Kreistag beschließt Anlagerichtlinie

Die Mitglieder des Kreistages befassen sich in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 29. April, mit den Geldanlagen des Landkreises. Sie müssen über die neue Anlagerichtlinie für Potsdam-Mittelmark entscheiden. Diese regelt ganz genau, wie und wo der Kreis investieren darf.

Kämmerer und Fachbereichsleiter André Köppen hat das Papier eingereicht. „Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen“, heißt es darin zur Begründung. „Sicherheit bedeutet, dass die Geldanlage überwiegend nur in solchen Bereichen erfolgen darf, in denen eine Rückzahlung des gesamten nominalen Kapitals gewährleistet werden kann“, so der Kämmerer.

Lieber auf Nummer sicher

„Ein Kapitalverlust muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen sein“, schreibt Köppen. „Die Erzielung von hohen Erträgen ist nicht Selbstzweck, sondern der kommunalen Aufgabenerfüllung untergeordnet“, erklärt er.

Eine Zustimmung des Kreistages am Donnerstag gilt als sicher. Der Kreisausschuss hat die Vorlage kürzlich abgenickt.

Von Hermann M. Schröder