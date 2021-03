Millionenbau fertig: Pflegedienst Lietzmann startet in der Beethovenstraße 

Lehnin

Kaffeemaschine, DDR-Kochbuch und neue PCs stehen schon im neuen Gebäude vom Pflegedienst Lietzmann. 26 Bewohner ziehen am 1. April ins Haus in der Beethovenstraße 7 a ein.

Zur Galerie Der Pflegedienst Lietzmann hat ein neues Gebäude und 3,5 Millionen Euro für den Bau investiert. Die MAZ zeigt Einblicke hinter die Kulissen des Hauses.

Bau für 3,5 Millionen Euro

3,5 Millionen Euro hat das Unternehmen für den zweigeschossigen Bau investiert. „Wir bieten hier auf zwei Etagen altersgerechtes Wohnen für bis zu 33 Menschen. Jeder von ihnen hat jetzt ein eigenes Zimmer mit modernem Bad, anders als am alten Standort in der Kurfürstenstraße. Wir freuen uns, dass endlich Leben in dieses Haus kommt “, sagt Eileen Lietzmann.

Sie und ihre Mutter Kathrin leiten den Familienbetrieb mit 50 Mitarbeitern. Während vor dem Haus der Bagger rollt, plant das Duo in Zeiten der Pandemie das Jahr 2021. „Corona hat in der Pflege vieles verändert. Wir hoffen auf mehr Normalität und wollen generationsübergreifende Projekte anbieten, bei denen Kitakinder Senioren begegnen, mit ihnen spielen und basteln“, sagt Eileen Lietzmann.

Gnadenhof für Tiere

Die Vize-Chefin hofft, dass Mieter im Sommer Hochbeete gestalten, Gemüse anpflanzen und den Gnadenhof für Tiere erkunden dürfen. Zum Projekt gehören ein Hahn und zehn Hühner, die Tiere kommen von der Tierrettung Potsdam.

Noch sieben Plätze frei

Noch stehen in den Räumen des Pflegeheims Kartons, sieben Plätze sind noch frei. Bewohner zahlen für ein Zimmer mit Vollversorgung einen Eigenanteil von 2000 Euro im Monat. Am alten Standort hatte das Unternehmen 32 Plätze vermietet, ein Viertel der Bewohner hat den Pflegedienst verlassen, die Liste der Interessenten ist aber lang. „Uns ist wichtig, dass sich die Senioren als Team verstehen und in den einzelnen Wohngruppen zusammenpassen“, sagt Kathrin Lietzmann.

Familienbetrieb seit 1991

Ihre Mutter Helga hat den Pflegedienst 1991 gegründet und eröffnete 1999 ein Seniorenheim in der Kurfürstenstraße. 2015 kaufte sie das Grundstück der ehemaligen Kita der Gemeinde in der Beethovenstraße, im Oktober 2019 begann der Bau des neuen Hauses.

Während der Fertigstellung sorgte die mögliche Fällung einer Linde für Diskussionen. Nach einer Protestdemo hatten sich Grundstücksnachbar Rafael Hecktor und die Geschäftsführerin des Pflegedienstes Kathrin Lietzmann geeinigt, die Linde bleibt.

Die Chefin des Familienunternehmens denkt über die letzten Monate nach, sieht sich in den Räumen um, und lächelt. „Der Stress lässt langsam nach und das ist ein gutes Gefühl“, sagt sie der MAZ.

Eröffnungsfeier im Sommer

Zum Angebot im Haus zählen eine 24-Stunden-Versorgung, der onkologische Pflegedienst und eine sogenannte Pain Nurse als Fachkraft für Schmerztherapie. Das Unternehmen sucht einen Koch, der Mahlzeiten im Haus frisch zubereitet.

Bewohner dürfen in Zeiten der Pandemie aktuell pro Tag einen Besucher empfangen, für 30 Minuten und mit vorheriger Anmeldung. Kathrin und Eileen Lietzman betonen, wie wichtig die Gemeinschaft für Senioren ist und hoffen auf eine Beruhigung des Infektionsgeschehens im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Sie warten vor dem Start noch auf Informationen, ob Besucher des Hauses vorab einen Corona-Schnelltest machen müssen. Die Eröffnungsfeier für das Haus wollen die Frauen im Sommer nachholen. „Wir haben soviel geplant und freuen uns, wenn Gesellschaftsspiele, Spaziergänge und Sport das Leben der Senioren bereichern. Ich bin gespannt auf den Start “, sagt Eileen Lietzmann.

Von André Großmann