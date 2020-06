Brandenburg/H

Durch die anhaltende Trockenheit gilt derzeit in Brandenburg an der Havel, dem Havelland und Potsdam-Mittelmark die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 – also sehr hohe Gefahr.

Die jeweilige Forstbehörde darf nun theoretisch die Wälder sperren und damit jegliches Betreten und Befahren untersagen. Ausnahmen gelten dabei nur für Waldbesitzer und Kontrolltätigkeiten sowie für Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Weitere Sicherheitsmaßnahmen können für Flächen außerhalb des Waldes im Einzelfall durch die zuständige Kommune verfügt werden.

Einstufungen gelten 24 Stunden

Die Warnstufen werden täglich um 8 Uhr aktualisiert und gelten dann für 24 Stunden. Da die Berechnung vor allem von Witterungsdaten abhängig ist, erfolgt immer nur die Angabe für den aktuellen Tag. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht auf seiner Internetseite auch Prognosewerte für die Folgetage. Diese werden aber im Tagesverlauf aktualisiert und sind nicht verbindlich.

Das gesamte Land Brandenburg verfügt über eine Waldfläche von rund 1,1 Millionen Hektar, das sind 37 Prozent der Landesfläche. In Anbetracht der extrem hohen Brandgefahr sollte alles unterlassen werden, was zu einem Brand im Wald und in der Feldflur führen könnte.

Menschen verursachen 90 Prozent aller Waldbrände

Der kleinste Funke kann eine Katastrophe auslösen. Menschliches Handeln verursacht mehr als 90 Prozent aller Waldbrände mit bis zu 99 Prozent der Waldbrandschadflächen. Blitze sind die einzige „natürliche“ Ursache für das Entstehen von Waldbränden.

Weitere Infos zum Thema Waldbrandgefahr gibt es beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK).

Von Philip Rißling