Neuseddin

Ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Mittemark ist am Montagnachmittag am Steuer eines VW Transporters mit 2,26 Promille erwischt worden. Polizeibeamten des Reviers Beelitz war der Mann bei einer Verkehrskontrolle in der Kunersdorfer Straße in Neuseddin aufgefallen, weil sie starken Alkoholgeruch vernahmen.

Der Fahrer musste im Klinikum Potsdam eine Blutprobe abgeben und musste zu Fuß gehen.

Von MAZonline