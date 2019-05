Gerade hatte sich ein älteres Ehepaar aus Neuseddin an den Mittagstisch gesetzt, als es klingelte. Zwei Männer gaben vor, die Wohnung auf Schimmel kontrollieren zu müssen. Hinterher fehlte Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Vorfall ereignete sich bereits am 19. Februar. Nun hat die Polizei Phantombilder der beiden Verdächtigen erstellt und sucht nach Zeugen.