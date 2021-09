Mit dem Fahrrad von Kleinmachnow zu Glienicker Brücke und Pfaueninsel

Teltow

Zur Pfaueninsel und zur Glienicker Brücke geht es am kommenden Samstag von Kleinmachnow mit dem Fahrrad. Die Fahrt dauert etwa vier Stunden.

Der Start der Radtour ist um 10 Uhr an der Schleuse Kleinmachnow. Gemeinsam mit Barbara Sahlmann als Radtourführerin geht es durch Kleinmachnow zum Havelufer am Großen Wannsee. Über einen Uferweg fährt die Gruppe an der Pfaueninsel vorbei, wo eine Einkehr geplant ist. Weiter geht es zur Glienicker Brücke und über den Weg am Teltowkanal zurück zur Schleuse.

Die Teilnahme ist kostenlos, aufgrund der derzeit noch immer bestehenden Umgangsverordnung wird darum gebeten, sich telefonisch (03328/4781-293) oder per E-Mail (tourist-info@teltow.de) anzumelden. Es wird empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzuführen, um diese bei kurzen Informationspausen zu tragen.

Der nächste Termin ist am 16. Oktober, wenn es dann zu „Potsdams neuer Mitte am Alten Markt mit Barberini“ geht.

Von MAZ Online