Mittelmärker bohren immer mehr Gartenbrunnen

Mittelmark

Hitze und Trockenheit haben im Landkreis zu einem neuen Rekord bei privaten Brunnen für die Gartenbewässerung geführt. Diese Anlagen sind anzeigepflichtig. Während der Umweltbehörde im ganzen vergangenen Jahr 184 private Brunnenbohrungen angezeigt wurden, sind es 2020 bisher schon 247 neue Gartenbrunnen. Das hat Fachdienstleiter Rüdiger Lothar Zunft in dieser Woche dem Umweltausschuss des Kreistages mitgeteilt.

Gefahr der Versalzung

Angespannt sei die Grundwassersituation in Seddiner See und Teilen von Werder ( Havel). Die Kapazitäten der Trinkwasser-Infrastruktur halten mit dem Bevölkerungszuwachs nicht mehr Schritt. Halten die Trockenperioden an, schließt Zunft behördliche Einschränkungen bei der Entnahme von Grundwasser nicht aus. Bisher betrafen zeitweilige Entnahmeverbote in Potsdam-Mittelmark nur das Oberflächenwasser aus Gräben, Seen und Flüssen. Würden die Grundwasservorräte zu sehr strapaziert, bestehe die Gefahr einer Versalzung der Grundwasserleiter. Viel hänge vom Wetter der nächsten Jahre ab, so Zunft.

Mit mehreren Brunnen

Doch auch kommerzielle Nutzer verbrauchen Grundwasser. So existieren auf Kreisebene 110 wasserrechtliche Erlaubnisse für Landwirtschaftsbetriebe. Sie können jeweils mehrere Brunnen umfassen. Wasserrechtliche Erlaubnisse sind für Landwirte ab einem Verbrauch von 5000 Kubikmeter im Jahr erforderlich. Außerdem gibt es in Potsdam-Mittelmark 46 Wasserwerke, die ebenfalls aus mehreren Brunnen gespeist werden können.

Von Frank Bürstenbinder