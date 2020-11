Mittelmärker hauen Gelben Sack in die Tonne

Potsdam-Mittelmark

Die Sammlung von Leichtverpackungen wird ab 2022 kreisweit umgestellt. So können sich Hausbesitzer schon mal Gedanken darüber machen, wo sie künftig die Gelbe Tonne aufstellen. Nach einem langen Tauziehen mit dem vom Landkreis vertraglich gebundenen Systembetreiber für das Duale System Deutschland sollen im übernächsten Jahr die Gelben Säcke in Potsdam-Mittelmark der Vergangenheit angehören. „Damit kommen wir der Umsetzung eines Kreistagsbeschlusses entscheidend näher“, kündigte Fachbereichsleiter Thomas Schulz auf der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses des Kreistages an.

Überraschende Nachricht

Die Nachricht kam überraschend. Denn bislang gab es mit der in Köln ansässigen Reclay Systems GmbH als zuständigen Systembetreiber für Potsdam-Mittelmark keine Einigung über den Abholrhythmus bei einer Umstellung von Säcke auf Tonnen. Während die Gelben Säcke derzeit alle zwei Wochen abgefahren werden, sollten es mit der Einführung der Gelben Tonne nur alle vier Wochen sein. Das lehnte der Landkreis auch aus hygienischen Gründen ab. „Jetzt hat der Partner auf der anderen Seite eingelenkt. Es bleibt auch in Zukunft bei einer zweiwöchigen Entsorgung“, teilte Schulz den Ausschussmitgliedern mit.

Das kommende Jahr wird für die Feinabstimmung mit dem Systembetreiber, die Information der Bevölkerung und die Ausgabe der Tonnen genutzt. Es geht um rund 80 000 Gelbe Tonnen, die beschafft und verteilt werden müssen. Problem: Sogenannte Fehlwürfe könnten in Zukunft für Streit und zusätzliche Kosten sorgen. Nämlich dann, wenn die Gelben Tonnen mit Abfällen befüllt werden, die dort nicht hineingehören. Zum Beispiel Rest- oder Biomüll.

Die durchsichtigen Säcke erlauben den Müllwerkern bislang vor Ort eine Kontrolle des Inhalts. Bei einer falschen Befüllung bleiben die Säcke liegen. Fachbereichsleiter Schulz sieht deshalb noch einen großen Aufklärungsbedarf, um die mittelmärkischen Haushalte über den zulässigen Inhalt der Gelben Tonnen zu informieren. Zu Leichtverpackungen gehören zum Beispiel alle restentleerten Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundstoffen. Aber kein Glas, kein Papier, keine Essenreste oder gebrauchte Windeln.

8000 Tonnen eingesammelt

Derzeit ist die in Prützke ansässige Märkische Entsorgungsgesellschaft Brandenburg (Mebra) im Auftrag des Systembetreibers Reclay für die Sammlung der Gelben Säcke in Potsdam-Mittelmark zuständig. Im vergangenen Jahr produzierte jeder Mittelmärker 38 Kilo Gelbe-Sack-Abfälle. Mit dieser Pro-Kopf-Menge bewegt sich der Landkreis im Brandenburger Mittelfeld. Insgesamt wurden Gelbe Säcke mit einem Gesamtinhalt von rund 8000 Tonnen eingesammelt. Immer wieder hatten in der Vergangenheit Kommunen Druck auf den Landkreis mit dem Ziel ausgeübt, die Gelbe Tonne einzuführen. Für den Behälterwechsel hatten sich schon vor längerer Zeit unter anderem Werder/ Havel und Groß Kreutz ( Havel) ausgesprochen. Die Stadt Ziesar zum Beispiel war gegen die Umstellung. So haben Grundstückseigentümer in der Altstadt Probleme auf kleinen Flächen noch Platz für die Gelbe Tonne neben der Papiertonne und der Restmülltonne zu finden.

