Mittelmark

Die Mittelmärker müssen sich auf steigende Gebühren für die Müllabfuhr einstellen. So hat sich der Umweltausschuss des Kreistages unter Vorsitz von Karin Seidel ( Bündnis 90/Grüne) einer entsprechenden Vorlage des Landratsamtes angeschlossen. Wenn am 3. Dezember der Kreistag zusammenkommt, kann die neue Abfallgebührensatzung beschlossen werden. Eine Ablehnung ist nach der positiven Empfehlung des Umweltausschusses nicht zu erwarten.

Basisgebühr geht hoch

Was ist bei den Abfallgebühren ab 2021 geplant? Spürbar ansteigen soll die Basisgebühr, die für jede in einem Haushalt lebende Person zu zahlen ist. Und zwar unabhängig von der anfallenden Müllmenge. Geplant ist eine Erhöhung um 3,45 Euro auf 38,17 Euro. Mit dem Anstieg will der Landkreis unter anderem Mindererlöse bei der Altpapierverwertung ausgleichen. Vor dem Preisverfall bei Altpapier konnten die Erlöse bisher zur Kostenminderung eingerechnet werden. „Das ist in diesem Jahr erstmalig nicht mehr möglich“, teilte Verwaltungsleiter Hannes Strunz den Ausschussmitgliedern mit. Insgesamt rechnet der Landkreis mit Einnahmen bei der Basisgebühr in Höhe von 9,2 Millionen Euro.

Anzeige

Cornelia Lange vom Kreistagsbüro Potsdam-Mittelmark gibt den Teilnehmern der Videositzung Regieanweisung für Bild und Ton. Quelle: Frank Bürstenbinder

Preistreiber sind außerdem die Kosten für die Erweiterung der kreiseigenen Wertstoffhöfe in Teltow und Werder, die von immer mehr Nutzern angefahren werden. In Teltow soll der Ausbau 2021 abgeschlossen werden. Wie bei jeder Preiserhöhung werden außerdem gestiegene Personalkosten, Werkstattkosten und Investitionen in neue Fahrzeuge und EDV-Technik angeführt. „Die Kostenspirale dreht sich weiter nach oben“, konstatierte der Geschäftsführer des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebes APM, Thomas Wendenburg.

Einige Cent mehr

Neben der Basisgebühr ziehen auch die Entleerungsgebühren an, was wiederum auf gestiegene Entsorgungskosten für bestimmte Teilleistungen zurückzuführen sei, wie es in der Beschlussvorlage heißt. So steigt die Entleerungsgebühr zum Beispiel für die 80-Liter-Tonne von 3,76 Euro auf 3,84 Euro. Die 60-Liter-Tonne wird um sechs Cent und die 120-Liter-Tonne um elf Cent teurer. Ingesamt kalkuliert der Landkreis für 2021 mit Kosten für die Abfallentsorgung mit 21,1 Millionen Euro, die wegen einer Gebührenüberdeckung im Jahr 2019 auf 19,1 Millionen Euro minimiert werden können.

Mit Corona wächst der Müllberg

Potsdam-Mittelmark gehört seit vielen Jahren zu den Landkreisen mit dem geringsten Restmüllaufkommen in Brandenburg. Dieser lag 2019 bei 101 Kilo je Einwohner. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 21 880 Tonnen Restmüll mit den Entsorgungsfahrzeugen aus den Haushalten eingesammelt. Das ist nur ein einprozentiger Anstieg zum Jahr 2018. „Seit Corona verzeichnen wir allerdings einen deutlichen Anstieg der Restmüllmenge und bei Papier. Die Leute sind mehr zuhause“, sagte APM-Geschäftsführer Wendenburg im Umweltausschuss. Beseitigt werden müssen auch immer mehr illegale Ablagerungen. Die Kosten werden auf alle Gebührenzahler umgelegt. Bisher waren es jährlich um die 200 000 Euro.

Per Video oder Telefon

Das Gremium tagte wegen der Pandemie erstmals als Videositzung, der sich fünf Abgeordnete, fünf sachkundige Einwohner und mehrere Mitarbeiter der Verwaltung mit Bild und Ton beziehungsweise Telefon zugeschaltet hatten. Grundlage für die alternative Sitzungsform ist die Brandenburgische kommunale Notlagenverordnung.

Von Frank Bürstenbinder