Lehnin

Am 26. März fällt die Entscheidung darüber, ob Thomas Wisch für weitere zehn Jahre Superintendent des Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg bleibt. Dann treffen sich die rund 60 Abgesandten aus den Kirchengemeinden bei einer Sondersynode, um über die Zukunft des Amtsinhabers abzustimmen. Dessen Amtsperiode endet am 30. September 2022. Eine wichtigen Vertrauensbeweis hat Wisch bereits bekommen. Eine Vorschlagskommission unter Leitung des Potsdamer Generalsuperintendenten Kristóf Bálint hat den derzeitigen Superintendenten als einzigen Kandidaten zur Wiederwahl vorgeschlagen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Synode hat das letzte Wort

Wisch hatte bei der jüngsten Online-Synode seine Bereitschaft erklärt, sich einer Wiederwahl zu stellen. Der Kreiskirchenrat hatte sich schon zu ihm bekannt. Ein Gespräch mit dem hauptamtlichen Mitarbeiterkreis des Superintendenten habe im Vorfeld dagegen ein „vielschichtiges Bild“ ergeben, hatte Generalsuperintendent Bálint den Synodalen im Januar mitgeteilt, ohne auf Details einzugehen. Doch über eine Wiederwahl entscheidet einzig und allein die Kreissynode. Die Frauen und Männer werden daher nur einen Namen auf ihrem Wahlzettel finden – den von Thomas Wisch. Die Entscheidung sei nach „eingehender Diskussion und Beratung“ gefallen, heißt es in einer von der Suptur verfassten Pressemitteilung.

Große Herausforderungen

Wird der Vorschlag am 26. März angenommen, ist Superintendent Thomas Wisch für weitere zehn Jahre, längstens jedoch bis zu seiner Ruhestandsversetzung, im Amt bestätigt. Erhielte der derzeitige Superintendent nicht die nötige Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Kreissynode, wäre die Wahl gescheitert. Der Superintendent könnte sich dann kein zweites Mal der Wahl stellen. In diesem Falle wäre ein neues Wahlverfahren durch die Vorschlagskommission aufzusetzen. Sollten die Synodalen Wisch erneut ihr Vertrauen schenken, warten auf den Superintendenten große Herausforderungen. Mit anderen Strukturen will sich der Kirchenkreis auf sinkende Mitgliederzahlen und Einnahmen einstellen. Mit einem neuen Kreiskirchenzentrum soll in Lehnin eine Millioneninvestition realisiert werden.

:

Von Frank Bürstenbinder