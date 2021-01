Mittelmark

Sie sind zwei Männer, fast gleich alt, die ihr Berufsleben der Landwirtschaft gewidmet haben: der Beelitzer Jürgen Frenzel (68) und Klaus Besing (64) aus Rogäsen. Wenn sie über die weit mehr als vier Jahrzehnte in der Landwirtschaft berichten, sind ihre Schilderungen wie zwei Seiten einer Medaille. Die Berichte greifen dennoch wie Zahnrädchen ineinander, spiegeln ganz verschiedene Aspekte der Agrar- und Viehwirtschaft zu DDR-Zeiten und nach der Wende wider.

Klaus Besing fing 1975 in der damaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft LPG Einigkeit Rogäsen an. Heute ist es die Agrargenossenschaft Fiener Bruch. Nach 45 Jahren ist Klaus Besing im Sommer 2020 in den Ruhestand gegangen. Gelernt hatte er 1973 bis 1975 Landmaschinen- und Traktoren-Schlosser. Bis zum Jahr 2000 reparierte er den technischen Fuhrpark des Betriebes. Ob Rübenrodung oder Grasmahd, Klaus Besing und ein Kollege richteten Maschinen vor Ort auf den Feldern wieder her, wenn diese ausfielen. Ab 2000 fuhr Klaus Besing selbst die Radlader, Mähdrescher und Häcksler.

Klaus Besing hat 45 Jahre in der heutigen Agrargenossenschaft Fiener Bruch in Rogäsen gearbeitet. Quelle: privat

Geboren ist er in Ziesar. Schon seine Eltern und sein Großvater verdienten ihren Broterwerb im gleichen Betrieb. Eine Tradition, die Klaus Besing an drei seiner vier Söhne weitergegeben hat, die ebenfalls in der Landwirtschaft ihre Berufe gefunden haben. Der Jüngste lernt in der Agrargenossenschaft Ziesar im zweiten Ausbildungsjahr.

Technik ersetzt Beschäftigte

„Der Wandel in der Landwirtschaft über die fast fünf Jahrzehnte war schon mächtig und gewaltig.“ Wegen der immer moderner werdenden Technik „haben wir immer weniger Personal gebraucht. Es hat viele Erleichterungen gegeben, durch bessere Hilfsmittel und Werkzeuge“, sagt Klaus Besing im Rückblick. „Das ist ein mächtiger Fortschritt.“

Traktoren zu reparieren, „war früher viel Handarbeit, eine Kupplung wechseln, dazu brauchte es drei Leute. Heute hat man in der Werkstatt einen schönen Kran zu stehen, mit dem man viel alleine arbeiten kann. Es ist alles besser und leichter geworden.“

Als Kind auf dem Kutschbock

Landmaschinen-Schlosser zu werden, war immer sein Traum geworden. „Mein Großvater war hier mit Pferdefuhrwerken unterwegs, damit bin ich groß geworden. Mein Vater war Traktorist. So bin ich nach und nach hineingewachsen“, sagt Klaus Besing. „Ich kannte jeden Mähdrescher, jeden Traktor bei uns fast von jeder Schraube her.“

Jürgen Frenzel als 15-Jähriger auf einem Acker bei der Feldarbeit mit einem Pferd. Quelle: privat

In den DDR-Jahrzehnten war der Alltag des Landmaschinen-Schlossers, „viel zu schweißen, zu flicken und zu machen und tun, Hauptsache, die Technik hält noch ein Jahr durch“. Jetzt komme ein Spezialist mit Laptop, lese die Technik aus, wenn die Elektronik eines Fahrzeugs streike. Ein Mähdrescher kostet heute mehrere hunderttausend Euro, so viel wie ein stattliches Einfamilienhaus.

Nie Existenzängste

Klaus Besings Arbeit begann um 7 Uhr und endete um 16 Uhr, regelmäßig hatte er Bereitschaftsdienst an den Wochenenden, sollte Technik versagen. Verletzt hat sich Klaus Besing nie ernstlich, „nichts Gravierendes, das Schlimmste war fast abgeschnittener halber Finger“. Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft sind nicht selten. „Ich sage immer, es ist auch Leichtsinn der Leute selber. Wer solche Arbeiten macht mit drehenden Teilen, sollte an die gar nicht herangehen und erst einmal den Motor abstellen. Aber es kommt immer wieder vor.“

In den 45 Jahren hatte Klaus Besing nie Existenzängste. „Essen wollen sie alle. Aussterben wird der Beruf nicht“, sagt der Rogäsener. „Höhen und Tiefen aber gab es. Bereut aber habe ich es nie. Klar, kotzt einen alles mal an. Das ist ja immer mal so.“ 600, 700 Mark hat er etwa zu DDR-Zeiten im Monat verdient. Und sein Gehalt zuletzt? „Es reicht nie, aber man konnte davon leben“, sagt Klaus Besing. „In der Industrie werden höhere Gehälter gezahlt, das ist das Verlockende. Es geht ja immer um das Geld.“

Er bleibt dem Betrieb treu

Auch wenn der Rentner in Ruhestand ist, hilft er weiter in der Agrargenossenschaft Fiener Bruch aus. „Wenn man mich braucht, bin ich da. Fahre Walzen, bringe Dünger aus, die Großmaschinen aber fahre ich nicht mehr. Davon habe ich mich verabschiedet.“

Nach der Wende hatte Klaus Besing auch andere Angebote. „Aber meine Frau war selbstständig und fuhr zehn Jahre lang als Vertreterin für eine Werbeagentur durch ganz Deutschland. Ich musste mich um die Söhne kümmern und war hier wie festgeklebt.“

Im Sommer feierten seine Kollegen mit ihm den Ruhestand. Ans Ausschlafen hat sich Klaus Besing gewöhnt. „Ich habe immer gesagt, lange kann man nicht liegen. Aber es geht. Man muss sich nur öfter im Bett drehen.“

Im Arbeitsleben trotz Rentenalters

Bei Jürgen Frenzel klingelt der Wecker trotz seines erreichten Rentenalters immer noch morgens um 5 Uhr. Anders als Klaus Besing hat er in mehreren Betrieben gearbeitet, in vier davon war er Geschäftsführer. Noch heute hat er Generalvollmacht, hat die Leitung aber abgegeben. Wenn Jürgen Frenzel auf die Jahrzehnte in der Landwirtschaft zurückblickt, kommt der 68-Jährige schnell auf das Geld zu sprechen.

„Ich hatte auch zu DDR-Zeiten in der Beelitzer LPG Pflanzenproduktion schon Verantwortung gehabt als Leiter für die Futterproduktion und Melioration. Aber es ging nicht direkt an meinen Geldbeutel. Nach der Wende in der GbR musste ich mit allem haften, mit Haus und Hof und dem letzten Socken, den ich anhatte. Das war eine ständige Belastung.“

Sommerurlaub nie möglich

Mittlerweile ist der Beelitzer Generalbevollmächtigter der Landgut Hennickendorf GmbH, eines Betriebes also mit beschränkter Haftung, in Nuthe-Urstromtal, Ortsteil Dobbrikow. Und noch ein Fazit zieht Jürgen Frenzel zu seinem Berufsleben in der Landwirtschaft, eine weitere Begründung, warum er es in der Landwirtschaft zu DDR-Zeiten als leichteres Leben empfand: „Meine Frau ist jetzt das 30. Mal alleine in den Sommerurlaub gefahren. Zu DDR-Zeiten hatten wir dagegen fast geregelte Arbeitszeiten und konnten auch mal zur Erntezeit Urlaub machen. Es waren mehr Leute zum Arbeiten da.“

Jürgen Frenzel zu DDR-Zeiten in der damaligen LPG in Beelitz. Quelle: privat

Die Betriebe, deren Geschäftsführung nicht mehr auf seinen Schultern ruht, bewirtschaften insgesamt 1500 Hektar. Zum Viehbestand gehören 600 Rinder. 14, teils in Spitzenzeiten 32 Beschäftigte sorgen dafür, dass es läuft. Zu DDR-Zeiten arbeiten in der Beelitzer LPG für Pflanzen- und Tierproduktion mit ihren 7700 Hektar Land über 200 Beschäftigte. Angefangen hat Frenzel dort mit 26 Jahren.

Eigens eine Krawatte gekauft

Als der Beschluss kam, dass sich alle früheren landwirtschaftlichen Großbetriebe nach der Wende umwandeln mussten in neue Betriebe nach bundesdeutschem Recht, „wollte in der Genossenschaft keiner weiter machen. Nur ich und ein Kollege“. So wurde der Betrieb in Wittbrietzen, in dem er zu Wendezeiten arbeitete, zur Agrar GbR. Die Genossenschaftsmitglieder mussten ausgezahlt werden. „Es hieß, wir müssten ihnen eine Million hinlegen. Mit der Bilanzumstellung von Ost- in D-Mark sollten wir 770.000 Mark für den Betrieb zahlen“, berichtet Frenzel.

Ein Gutachten ergab für Feldbestände, Tiere und Ställe ein Vermögen von fast zwei Millionen Mark. „Wir wollten von der Sparkasse einen Kredit haben und kauften uns extra Schlipse, damit wir ordentlich aussehen.“ Den Kredit gab es dennoch nicht. Eine neue Bewertung ergab schließlich einen Betriebswert von 1,84 Millionen. Sie konnten sich auf auf eine Tilgung von jährlich 184.000 Mark über zehn Jahre einigen.

Kredite flossen doch

Doch durch Investitionen waren sechs Jahre später Kredite nötig, die dann doch bewilligt wurden. „Ich bin jetzt als Geschäftsführer aus dem Betrieb rausgegangen, auf dem so viele Schulden lasten, wie damals, als ich ihn übernommen habe. Sicher haben wir Vermögen neu aufgebaut und ich konnte Flächen als Eigentum erwerben. Aber die Kreditsumme ist im Betrieb geblieben.“ Später kam noch der Betrieb Landgut Hennickendorf in Nuthe-Urstromtal hinzu.

„Die Arbeit nach der Wende ist anspruchsvoller geworden und schlauchender“, sagt denn Jürgen Frenzel, der Agrotechniker lernte und daran ein Studium des Pflanzenbaus anschloss.

Dass mit deutlich weniger Leuten die Flächen bewirtschaftet werden können, sei kein Wunder. Wo zu DDR-Zeiten acht Mähdrescher nötig gewesen seien, schaffe heute ein Mähdrescher die gleiche Fläche. „Was heute ein Melker schafft, dazu hatten wir damals fünf Melker gebraucht. Wir waren zu DDR-Zeiten stolz, wenn wir 3000 Liter gemolken hatten. Nach der Wende schaffte unser Betrieb bei gleicher Anzahl von Milchkühen die 11.000 Liter“, sagt Jürgen Frenzel. „Diese Sprünge waren wirklich gewaltig. Wir haben in der mit 24 Leuten mehr geschafft als zu DDR-Zeiten mit fast 200.“

Von Marion von Imhoff