Elf Grundschulen in der ländlichen Region um Brandenburg bereiten sich auf die Anmeldung der künftigen Erstklässler vor. Die MAZ stellt alle Schulen in Kurzporträts vor. Nach Angaben von Harald Kursinski, zuständiger Schulrat im Staatlichen Schulamt Brandenburg, sind für den gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark derzeit 1993 Lernanfänger angemeldet. Das sind 162 Jungen und Mädchen mehr als im vorigen Jahr.

Das sind die Primarschulen in der ländlichen Region um Brandenburg an der Havel.

Schulpflichtig werden alle Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendete haben oder im vorigen Jahr von der Einschulung zurückgestellt wurden. Kinder, die in der Zeit danach bis zum 31. Dezember sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern vorzeitig zum neuen Schuljahr 2021/2022 aufgenommen werden. Bis zum 28. Februar müssen die Eltern ihre Kinder an der zuständigen Grundschule angemeldet haben. Dann können die Jungen und Mädchen dem Tag ihrer festlichen Einschulung entgegenfiebern. Üblicherweise sind die Einschulungsfeste am Samstag vor dem ersten Schultag, das wäre der 7. August.

Grundschule Lehnin

Dörte Fandrey ist Primarstufenleiterin der Grundschule Lehnin. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Grund- und Gesamtschule Lehnin „ Heinrich Julius Bruns“ in der Goethestraße ist Bildungsstätte für 294 Jungen und Mädchen in Klasse eins bis sechs. Primarstufenleiterin ist Dörte Fandrey. Es gibt jeweils zwei bis drei Parallelklassen. Auf dem gesamten Schulcampus, also einschließlich der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, arbeiten 70 Lehrer. 14 von ihnen unterrichten die Klassen eins bis vier. In der fünften und sechsten Klasse sind auch Lehrer aus der Sekundarstufe 1 stufenübergreifend tätig.

Englisch gibt es bereits ab der ersten Klasse. Organisiert ist der Unterricht als verlässliche Halbtagsgrundschule, es gibt eine flexible Eingangsphase. Zudem ist die Lehniner Grundschule anerkannte Schule für gemeinsames Lernen.

Eltern können sich Informationen auf der Homepage www.schulcampus-lehnin.de holen. Für den Vertretungsplan gibt es eine App. Einzugsbereich ist die gesamte Gemeinde Kloster Lehnin.

In Corona-Zeiten arbeitet die Schule mit der HPI Schulcloud, es gibt Kontakte über Telefon und Mails, Schüler und Lehrer arbeiten mit privaten Rechnern.

Kontakt für interessierte Eltern über 03382/70679110 und per Mail grundschule@schulcampus-lehnin.de.

Grundschule Damsdorf „Am Fenn“

Schulleiterin an der Grundschule „Am Fenn" in Damsdorf ist Heike Fürstenberg. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Grundschule Damsdorf hat 230 Schüler, aufgeteilt jeweils in zwei Parallelklassen. 17 Pädagogen, acht Erzieher und eine Sozialarbeiterin kümmern sich um die Jungen und Mädchen während der Unterrichtszeit. Schulleiterin ist Heike Fürstenberg. Auch in Damsdorf lernen die Kinder ab der ersten Klasse Englisch.

Das Leitbild der Damsdorfer Grundschule, die in der Schulstraße liegt, lautet: „Wir lernen Hand in Hand mit Herz und Verstand. Wir sind sportlich-kulturell aktiv und gehen helfend und wertschätzend miteinander um“, sagt Schulleiterin Heike Fürstenberg.

Während der Corona-Zeit nutzen Schüler und Lehrer die Schulcloud, die Anton-App und ab Klasse drei bis sechs auch Videokonferenzen. In der Schule gibt es 26 Laptops und drei Whiteboards.

Die meisten Schüler kommen aus Damsdorf, Trechwitz und Göhlsdorf. Infos finden die Eltern auch auf der Homepage www.grundschule-am-fenn.de. Per Mail ist die Schule erreichbar unter sekretariat@grundschule-damsdorf.de, telefonisch unter 03382/7137.

Grundschule Golzow

Silke Bößenroth ist seit dem Sommer 2020 Leiterin der von-Rochow-Grundschule in Golzow. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Friedrich-Eberhard-von-Rochow-Grundschule in Golzow liegt in der Straße der Freundschaft. Schulleiterin ist seit diesem Schuljahr Silke Bößenroth. 145 Jungen und Mädchen besuchen dort die erste bis zweite Klasse. Während es im vorigen Jahr so viele Erstklässler waren, dass es zwei Parallelklassen in diesem Jahrgang gibt, ist die Schule in den höheren Klassen einzügig.

Als besonderes Profil der Schule nennt Silke Bößenroth „Schule für gemeinsames Lernen“. Das bedeutet, dass Schüler mit und ohne Förderbedarf gemeinsam in einer Klasse lernen.

Während des Lockdowns lernen die Grundschulkinder in Golzow über die Schulcloud, bei Videokonferenzen mit ihren Lehrern, sie erhalten Wochen- und Tagespläne mit Aufgaben. In Chats tauschen sich Schüler und Lehrer aus.

Weitere Infos erhalten interessierte Eltern und Kinder auf der Schulhomepage unter www.rochow-grundschule-golzow.de. In Kontakt treten können sie mit der Leiterin über 033835/699873 und per Mail unter gs-golzow@amt-brueck.de.

Grundschule Wollin

Die „Kleine Grundschule" Wollin wird von Diana Paul derzeit kommissarisch geleitet. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit 86 Jungen und Mädchen ist die Grundschule in Wollin die kleinste in der Region. Sie gilt denn auch offiziell als Kleine Grundschule mit jahrgangsübergreifendem Unterricht in allen Klassenstufen. Kommissarische Schulleiterin ist Diana Paul, zu ihrem Team gehören insgesamt sieben Kollegen, unterstützt von einer pädagogischen Unterrichtshilfe.

Auch in Wollin lernen die Kinder spielerisch Englisch, bevor es ab der dritten Klasse ein ordentliches Unterrichtsfach wird. „In unserer Kleinen Grundschule wird durch das Lernen in kleinen Gruppen die Individualität eines jeden Schülers und jeder Schülerin im besonderen Maße berücksichtigt“, sagt Diana Paul. „Ein kleines, hoch engagiertes Lehrkräfteteam, engagierte Eltern, verlässliche Kooperationspartner und Schulträger und begeisterungsfähige Kinder füllen unser Leitbild.“ Das lautet: „Qualität ist keine Frage der Größe, wohl aber des Inhalts.“

Während der Corona-Pandemie erhalten die Kinder ihre Aufgaben über Wochenpläne, Kontakt halten die Lehrer zu den Elternhäusern und Schülern per Mail und telefonisch. Sprechstunden laufen über Videokonferenzen.

Der Einzugsbereich der Schule umfasst Wollin, Wenzlow und Gräben mit den Ortsteilen. Infos auf der Homepage www.grundschule-wollin.de, Kontakt über grundschule.wollin@schulen.brandenburg.de und telefonisch unter 033833/70216.

Grundschule Ziesar

Sabine Schildt ist Primarstufenleiterin im Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar-Görzke. Quelle: Rüdiger Böhme

Zum Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar-Görzke gehört eine Grundschule mit 228 Kindern. Es gibt eine Zweigstelle in Görzke, von dort wechseln die Jungen und Mädchen ab Klasse fünf nach Ziesar. Primarstufenleiterin ist Sabine Schildt. Organisiert ist die Schule zweizügig mit Ausnahme der drei Flex-Klassen. Am gesamten Schulstandort arbeiten 35 Lehrkräfte, eine Sozialarbeiterin und eine pädagogische Mitarbeiterin.

Die Bildungsstätte ist eine anerkannte Schule für gemeinsames Lernen. Auch in Ziesar können schon Abc-Schützen mit Englisch beginnen. Seit 2016 ist die Primarstufe eine verlässliche Halbtagsgrundschule mit integrierter Kindertagesbetreuung. Ab Klasse fünf können die Schüler in der Bläserklasse ein Instrument lernen, so sie mögen. Die Schule nimmt an der Aktion Gemüseackerdemie teil, die Jungen und Mädchen bauen Gemüse an und vermarkten es. Zudem gibt es eine Robotic-AG, Ausdrucksmalerei und eine Journalismus-AG zur Gestaltung von Hörspielen, der Schülerzeitung und eines Online-Blogs. Medienpädagogische Projekte sollen folgen.

„Je nach Möglichkeit der Elternhäuser“ und abhängig von der Altersstufe, so Sabine Schildt, erhalten Kinder ihre Aufgaben in der Pandemie in Papierform, über das Intranet der Homepage und die Schulcloud.

Die Schüler stammen aus dem gesamten Amtsbereich Ziesar und teils auch aus Sachsen-Anhalt.

Informationen erhalten Elternhäuser und Schüler auf der Homepage www.tmg-ziesar.de und zusätzlich über ein Intranet. Kontakt 033830/258 oder oberschule@tmg-ziesar.de.

Grundschule Pritzerbe

Die Grundschule in Pritzerbe. Quelle: MAZ

Die zweizügige Grundschule „ Johann Wolfgang von Goethe“ in Pritzerbe hat 161 Schülerinnen und Schüler. Elf Lehrer und Lehrerinnen, eine Sozialarbeiterin, eine Sonderpädagogin und ein Schulbegleiter gehören zum Team der Schulleiterin Cornelia Hammerschmidt: „Unsere Schule liegt im ländlichen Raum inmitten einer geschützten Havellandschaft und umgeben von Wald und Feldern.“ Als Leitgedanke für die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit nennt die Schulleiterin: „Wir wollen, dass unsere Kinder diese einmalige Landschaft, ihre Menschen und die verwurzelten Traditionen kennenlernen, verstehen, bewahren und durch aktives Tun mitgestalten.“

Während des Lockdowns arbeitet die Schule über die Schulcloud und Videokonferenzen. Die Lehrer sind über ihre Dienstmailadressen erreichbar. Weitere Infos zur Schule unter www.schule-pritzerbe.de.

Kontakt unter 033834/50241 und info@schule-pritzerbe.de.

Grundschule Radewege

Christoph Gericke ist Schulleiter in der Grundschule „Am Beetzsee“ in Radewege. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Grundschule „Am Beetzsee“ in Radewege betreut 211 Schüler. Es gibt drei Flex-Klassen, ab der dritten Klasse ist die Schule zweizügig. Schulleiter ist Christoph Gericke. Zum Kollegium gehören 16 Lehrkräfte, darunter ist eine Sonderpädagogin. Eine Sozialarbeiterin und sechs Horterzieherinnen begleiten die Kinder durch ihre Grundschulzeit. Auch in Radewege lernen die Kinder ab der ersten Klasse Englisch.

„Wir sind eine verlässliche Halbtagsgrundschule mit Flex-System in naturnaher Lage“, sagt Schulleiter Christoph Gericke. Mit dem Hort werde eng zusammengearbeitet, ebenso mit externen Kooperationspartnern, um vielfältige Nachmittagsangebote zu ermöglichen.

Im Distanzunterricht sind die Lehrer eingesetzt, die nicht zur Notbetreuung der Schüler eingeteilt sind. Sie nutzen dafür im Homeoffice die Schulcloud für den Unterlagenaustausch und Videokonferenzen. Kontakt gibt es zudem über Mails und Telefonate.

Die Schüler kommen überwiegend aus Radewege, Brielow, Butzow, Ketzür und Gortz.

Weitere Infos über die Homepage www.grundschule-radewege.de, per Mail unter info@grundschuleradewege.de oder telefonisch 033836/40237.

Grundschule Roskow

Ina Schneider leitet die Kleine Grundschule in Roskow. Quelle: Marion von Imhoff

Ina Schneider ist die Leiterin der Kleinen Grundschule Roskow in der Dorfstraße 29a. 89 Jungen und Mädchen lernen dort das Schreiben, Lesen und Rechnen. Klasse drei bis sechs erhalten jahrgangsübergreifenden Unterricht. In den beiden vergangenen Jahren haben sich so viele Abc-Schützen angemeldet, dass jeweils eine ganze Klasse eröffnet werden konnte.

Auch in Roskow haben die Kinder in der ersten und zweiten Klasse je eine Stunde Englisch die Woche, ab Klasse drei ist es dann ein benotetes Unterrichtsfach. Besonderen Wert legt die Schule auf Gesundheitsthemen bezüglich Ernährung, Gedächtnistraining und Bewegung.

Im Distanzunterricht arbeiten Lehrer und Kinder über die Schulcloud zusammen. Sprechstunden mit den Eltern sind per Videokonferenzen möglich.

Die meisten Kinder kommen aus Roskow, Päwesin und Weseram und Lünow, Bagow, Riewend und Bollmannsruh.

Infos auf der Schulhomepage unter www.grundschule-roskow.de, per Mail Kontakt unter s100742@schulen.brandenburg.de oder telefonisch 033831/30063.

Grundschule Wusterwitz

Heike Ohsmann ist die Rektorin der Wilhelm-Götze-Schule in Wusterwitz. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Wilhelm-Götze-Schule in Wusterwitz hat 296 Schüler. Rektorin ist Heike Ohsmann, zu ihrem Kollegium gehören 18 Pädagogen und eine Schulsozialarbeiterin. Ab der ersten Klasse lernen die Kinder spielerisch Englisch, ab der dritten Jahrgangsstufe ist es ein ordentliches Unterrichtsfach.

„Bewegte Schule“ ist das Motto der Bildungsstätte. Nach Angaben von Heike Ohsmann bietet die Wusterwitzer Schule eine „allumfassende, solide, moderne Grundausbildung in einem behüteten Umfeld bei kostenfreier Betreuung am Nachmittag“.

Der Distanzunterricht läuft per Schulcloud. Die Homepage ist unter www.wilhelm-goetze-schule.de zu finden, Kontakt über grundschule@amt-wusterwitz.de oder 033839/253.

Grundschule Jeserig

Michael Klose ist langjähriger Leiter der Jeseriger Grundschule. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Grundschule Jeserig steht vor einer Gebäudeerweiterung mit zehn neuen Unterrichtsräumen für drei Millionen Euro. 266 Jungen und Mädchen besuchen derzeit die Schule, 16 Lehrer, darunter ein Sonderpädagoge, gestalten den Unterricht. Schulleiter ist Michael Klose. Zur Nachmittagsbetreuung gehören zwölf Erzieher, an zwei Tagen die Woche ist eine Schulsozialarbeiterin vor Ort.

„Wir sind seit mehr als zehn Jahren eine verlässliche Halbtagsgrundschule, die Betreuung unserer Schüler ist von 6 bis 17 Uhr abgesichert“, sagt Michael Klose. Ab 13.45 folgt in der Nachmittagsbetreuung das Angebot von 25 Arbeitsgemeinschaften. „Wir sind eine Schule für alle – jeder ist willkommen, Transparenz und Mitbestimmung bestimmen unser Alltagsgeschäft.“

Für den Distanzunterricht hat die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) sieben Laptops für sozialschwache Schüler angeschafft. Die Schulcloud ist im Aufbau, Lehrer können sie bereits nutzen. Hauptschwerpunkt ist der zeit die Arbeit mit Wochenplänen und verbindlichen Rückmeldmeldungen, Anton-App in Verbindung mit Büchern und Arbeitsheften.

Weiter Infos über die Homepage www.grundschule-jeserig.de. Kontakt über 033207/51314.

Grundschule Groß Kreutz

Cordula Marten ist die Leiterin der Erich Kästner Grundschule. Quelle: Rüdiger Böhme

Cordula Marten leitet die Erich-Kästner-Grundschule in Groß Kreutz mit 170 Schülerinnen und Schülern. Die Schule ist ein- bis zweizügig, soll aber perspektivisch durchgehend zweizügig werden. Das Kollegium ist besetzt mit zwölf Pädagogen. Die Schulsozialarbeiterin ist abwechselnd an der Schule in Jeserig und an der Groß Kreutzer Grundschule. „Acht Erzieherinnen und Erzieher unterstützen uns im Vormittags- und Nachmittagsbereich“, so die Schulleiterin.

Ab Klasse eins gibt es Englisch-Unterricht, in den Klassenstufen fünf und sechs auf Wunsch zudem Russisch und Spanisch. Schwerpunkt der Schule ist angelehnt an den Namen Erich Kästner die Lesekompetenz der Schüler. „Wir sind eine verlässliche Halbtagsgrundschule mit integrierter Kindertagesbetreuung“, so Cordula Marten.

Die Schüler kommen überwiegend aus der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel).

Im Distanzlernen nutzen Kinder die private Technik der Elternhäuser. „18 Schüler erhielten Ausleih-Laptops der Gemeinde, um nicht ausgeschlossen zu sein“, berichtet die Schulleiterin. Die HPI-Schulcloud „findet bei uns Lehrern und bei den Eltern immer mehr Zuspruch“, sie wird genutzt, um Aufgaben hochzuladen. Sie ist ab Klasse drei fakultativ und ab Klasse fünf obligatorisch. Es gibt Videokonferenzen und Mailkontakt.

Die Homepage ist unter www.erichkaestner-grundschule-grosskreutz.de zu finden. Kontakt über sekretariat@erichkaestner-grundschule-grosskreutz.de und 033207/32211.

