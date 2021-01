Potsdam-Mittelmark

Kaum ist er nach seinem Herzinfarkt wieder in Amt und Würden, ist Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) schon auf höchster Ebene in Sachen Corona eingebunden: Ein Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) stand gestern auf seiner Agenda. Dabei dürfte es um den Plan gegangen sein, weitere 10 000 Bundeswehrsoldaten in den deutschen Pflegeheimen einzusetzen – diesmal, um bei der Durchführung von Schnelltests zu helfen. Ein Unterfangen, das Blasig generell für sinnvoll hält – doch nur, wenn es auch gut geplant wird und nicht, wenn vorab in den Einrichtungen der Bedarf nicht abgefragt werde. „Wir müssen jetzt sehen, wie wir das gemeinsam auf die Straße bringen, ohne dass es ein Chaos wird.“

Nun insgesamt 18 Impfzentren geplant

Bereits am Mittwoch war nach einer Konferenz zwischen den Kreisen, dem Land und weiteren Verantwortlichen eine Nachjustierung der Impfkampagne in Brandenburg beschlossen worden. Nicht nur die Anzahl der mobilen Impfteams soll demnach erhöht werden, sondern es sollen auch freie Kapazitäten in Krankenhäusern und Rehakliniken für die Impfungen einbezogen werden. Zusätzlich zu den bisher elf geplanten Impfzentren sollen außerdem weitere sieben entstehen.

In jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt soll laut Land möglichst bis Ende Februar eines eingerichtet sein – ein Zeitpunkt, den Blasig für unrealistisch hält. „Es ist nicht genug Impfstoff da. Schon die elf werden nicht voll laufen können.“ Das gelte auch für die bereits bestehenden Impfzentren. Daher sei zwar klar, dass weitere Zentren nötig seien – doch nicht, ob sie auch möglich seien. Das werde sich erst noch herausstellen.

Basisstation mit Impftagen vor Ort – ab April oder Mai

Als ersten Schritt im Kreis kann sich Blasig jedoch die Einrichtung einer Basisstation im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Bad Belzig vorstellen, das jetzt bereits Impfungen in Seniorenheimen übernimmt. Hier könnte Impfstoff für die mobilen Teams gelagert werden. Ab April oder Mai wären dann vielleicht auch Impftage vor Ort vorstellbar.

Potsdam-Mittelmark hatte während des Auswahlverfahrens für die Impfzentren angegeben, kein geeignetes Objekt zur Verfügung zu haben. Die Kommunen waren nicht abgefragt worden, doch immer lauter werden die Stimmen, dass sie helfen wollen. So hatte Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU) vorgeschlagen, dass die Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums oder der Saal der Bismarckhöhe zu einem kleinen Impfzentrum umfunktioniert werden könnten. Dieses Angebot sei „lieb gemeint“, so Blasig. Impfzentren könnten aber nur unter der Regie des Landes laufen, in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Landkreis. Auch die Fragen, ob die Räume geeignet seien und man ausreichend Personal habe, würden sich stellen. Aber natürlich werde man solche Vorschläge prüfen.

Die Turnhalle in Werder war bereits Anlaufstelle in Werder für Atemweginfektionen. Quelle: Henry Klix

Höchste Priorität habe nun jedenfalls, bestätigte Blasig die Absicht des Landes, bis Mitte Februar allen Bewohnern und Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen ein Impfangebot zu machen. Auch das Pflegepersonal der Heime und Über-80-Jährige, die zu Hause oder etwa in Wohngemeinschaften leben, stehen ganz oben auf der Liste. Wer in häuslicher Pflege betreut wird, soll auch von mobilen Impfteams besucht werden.

Nur jeder zehnte Geimpfte lebt im Pflegeheim

Im Land Brandenburg wurden bis Mittwochabend 27 102 Menschen gegen Corona geimpft, am 13. Januar wurden demnach 7512 Personen immunisiert. Nur rund zehn Prozent davon leben laut Angaben des Landes in Pflegeheimen.

Um die Immunisierungsrate zu erhöhen und die Wege für die Bewohner zu verkürzen, forderte die CDU-Kreistagsfraktion nun Impfbusse. Als geeignet dafür sieht Fraktionsvorsitzender Martin Szymczak etwa den Feuerwehrbus von Regiobus oder derzeit ungenutzte Reisebusse. Szymczak kritisierte zudem, dass die Terminvergabe einem Lotteriespiel gleiche und bisher nur das Impfzentrum Potsdam betriebsbereit sei.

„Es gibt nichts zu langern“

Außerdem schließt sich der CDU-Vorsitzende den Stimmen an, die fordern, dass die Lagerung und Kühlung der Impfdosen direkt in den Kommunen erfolgen soll – und in Krankenhäusern, in denen auch gleich geimpft werden könnte. Mit der Verkürzung der Wege würde sich auch die Kapazität der Impfteams erhöhen, ist er überzeugt. „Die Impfung muss zu den Menschen kommen und nicht die Menschen zur Impfung. Das ist die beste Strategie, wie wir gezielt alle Impfwilligen im Landkreis zeitnah erreichen und geordnet impfen können“, so Szymczak. Blasig stellt sich dagegen die Frage der Lagerung in Kommunen derzeit nicht. „Es gibt schlicht und ergreifend so gut wie nichts zu lagern.“

