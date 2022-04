Potsdam-Mittelmark

Am letzten Wochenende der Osterferien stehen die Veranstaltungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ganz im Zeichen des Frühlings: Blütenfeste und Naturwanderungen stehen an, aber auch das eine oder andere Konzert und Sport-Event darf ist dabei. Hier eine Auswahl der Aktionen und Veranstaltungen am Wochenende.

Teltow: Blues, Swing und Rock ’n’ Roll

Nach einem verheerenden Autounfall, bei dem sich der kanadische Musiker Marty Hall mehrere Halswirbel brach, fürchtete er, nie wieder auftreten zu können. Doch er kämpfte sich zurück – und spielt für sein Publikum mit Freude und Leidenschaft. Auch in Teltow wird Hall am Freitagabend mit Blues das Publikum verzaubern. Mit seiner Gitarre und seinem sanften, aber kraftvollen Gesang nimmt er die Zuhörer mit in eine Welt aus Wut, Freude und Leid – eine Welt des Blues.

Wann, wo und was sonst noch wichtig ist: Marty Hall spielt am Freitagabend um 19.30 Uhr im Teltower Bürgerhaus, Ritterstraße 10. Einlass ist um 19 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf online 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Ermäßigt kosten die Tickets 12 Euro.

Werder: Ein Wochenende im Zeichen der Baumblüte

In der Havelstadt Werder findet dieses Wochenende gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen statt, die alle ein gemeinsames Thema haben: die Baumblüte. So gibt es auf dem Biohof Werder das Bio-Baumblütenfest, bei dem es dieses und nächstes Wochenende nicht nur lokale Leckereien, sondern auch Musik, Ausflüge und sogar eine Theateraufführung gibt.

Doch in ganz Werder finden kleinere und größere Veranstaltungen rund um die Baumblüte statt. Deswegen kreiert die Stadt eine ganze eigene Buslinie, die stündlich von 9.50 bis 14.50 Uhr Fahrgäste vom Bahnhof zu 15 unterschiedlichen Baumblüten-Stationen bringt. Eine Karte der Blütenrundfahrt gibt es hier und weitere Informationen findet man auf der Website der Stadt.

Wann, wo und was sonst noch wichtig ist: Das Baumblütenfest findet am Biohof Werder statt, am Panoramaweg Werderobst zwischen den Ortsteilen Glindow und Plessow. Das ganze findet am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr statt. Das konkrete Programm kann man hier online einsehen. Weitere Informationen kann man unter 0171/8229719 erfahren.

Extra-Tipp: Auch die Kirschkönigin ist dieses Wochenende unterwegs. Unter anderem besucht sie am Samstag die Blütenparty des Glindower Carneval Clubs. Weitere Informationen gibt es hier.

Kleinmachnow: Märchenhafte Musik

Wer am Sonntagabend noch nichts vor hat, kann sich in Kleinmachnow entführen lassen – und zwar in eine märchenhafte Welt aus Musik und Geschichten aus „1001 Nacht“. Vorgestellt von dem Trio Le Salonnieres Berlin, bestehend aus Liane Sadler mit der Flöte, Sophie Longmuir mit der Violine und Mirjam-Luise Münzel am Cello. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Die Musiker spielen auf historischen Instrumenten und haben sich darauf spezialisiert, in ihren Konzerten die Musik des 18. und frühen 19. Jahrhunderts mit der Literatur der selben Zeit zu kombinieren.

Wann, wo, Eintritt/Spenden: Das Konzert findet in der neuen Kirche Kleinmachnow, Zehlendorfer Damm 211, statt. Der Eintritt ist frei, allerdings werden Spenden für die neue Orgel erbeten. Das Konzert dauert von 17 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter 033203/22844.

Geltow: 174 Arten im Waldgarten

Auf 1410 Quadratmetern gibt es in Fischers Waldgarten in Geltow 174 verschiedene Gehölzarten zu entdecken, die alle ihren eigenen Nutzen haben: Obstbäume, Nussbäume und sogar Salatbäume. Naturführer und Autor Claas Fischer bietet am Sonntag eine Führung durch dieses nützliche Grün an und macht seine Besucher dabei mit den ökologischen, heilkundlichen und kulinarischen Anwendungen der Pflanzen vertraut. Willkommen sind dabei alle Natur- und Gartenfreunde ab 12 Jahren.

Wann, wo, Eintritt: Die Führung durch den Garten findet in Fischers Waldgarten am Gartenweg in Schwielowsee, Ortsteil Geltow, statt. Zwei Stunden sind einzuplanen, von 10 bis 12 Uhr, Teilnahmekosten betragen 10 Euro – inklusive eines kleinen, gesunden Imbisses. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an: info@hortulan.de.

Was sonst noch ansteht:

Am Freitag gibt es in Werder eine große 90er- und 2000er-Party im Colonial Café. Ab 21 Uhr sorgt DJ Math Potsdam und JoshiNikolas bei UV-Beleuchtung für Partystimmung. Der Zutritt ist ab acht Jahren erlaubt und die Tickets kosten an der Abendkasse 8 Euro. Weitere Informationen hier.

Am Samstagabend spielt die Atmospheric-Metal-Band DECEMBER NIGHT in Beelitz und stellt dabei die neuen Songs des anstehenden Albums zum ersten Mal live vor. Tickets kosten online 15 Euro und gibt es hier. Das Konzert findet statt bei Kultur Beelitz-Heilstätten an der Straße nach Fichtenwalde 3. Einlass ist 19 Uhr. Weitere Informationen hier.

Der Circus Aramannt macht in Michendorf Station und hat noch diesen Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 15 Uhr Vorstellungen parat. Karten können per Telefon vorbestellt werden, unter 0176/22587581.

In der Remise am See in Schwielowsee (Straße der Einheit 86) gibt es Samstag um 17 Uhr ein abwechslungsreiches Konzert von Cor de Canela. Die Música Popular Brasiliera wird Jazz, Improvisation und Eigenkompositionen zum Besten geben. Online-Tickets sind ausverkauft. Weitere Informationen gibt es bei 0176/50047015.

Das Teltower Frühlingsfest wird diesen Samstag und Sonntag am Stadthafen veranstaltet. Dabei gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Händler, Stände und Vorführungen. Weitere Informationen gibt es hier.

In Werder spielt Eintracht Glindow gegen den FSV 1950 Wachow-Tremmen. Das Fußballspiel findet am Sonntag um 15 Uhr am Sportplatz Glindow in der Dr.-Külz-Straße 54 statt.

