Mittelmark

Wenn der Kreistag von Potsdam-Mittelmark an diesem Donnerstag zu seiner öffentlichen Sitzung in Bad Belzig zusammenkommt, werden zwei bisherige Mitglieder der AfD-Fraktion nicht mehr dabei sein. Sowohl Kornelia Kimpfel als auch Thomas Pollandt haben ihre Mandate zurückgegeben. Die Tierärztin aus Kleinmachnow gab persönliche Gründe für ihr Ausscheiden an. Wie es heißt, wolle sie Deutschland verlassen. Für die MAZ war Kimpfel schon nicht mehr erreichbar.

Der ehemalige FDP-Mann Uwe Große-Wortmann hat sich als Parteiloser der AfD-Fraktion angeschlossen. Quelle: MAZ

Wegen ihrer zahlreichen Anfragen gehörte Kimpfel zu den bekannteren Stimmen ihrer Partei, die zur Kreistagswahl 2019 sechs Sitze gewinnen konnte. Kimpfel selbst holte sich mit 3869 Stimmen einen Anteil von 10,2 Prozent auf der AfD-Liste. Der ebenfalls ausgeschiedene Pollandt stammt aus Stahnsdorf und gab gesundheitliche Gründe für seinen Rückzug aus der Politik an. Vor einem Jahr war Pollandt bereits als Gemeindevertreter zurückgetreten. Als Nachfolger für Pollandt wird Patrick Schramm aus Michendorf nachrücken. Für Kimpfel gibt es mit Ellen Behnke eine Nachrückerin aus Teltow. Offiziell werden alle Personalien auf der Kreistagssitzung bekannt gegeben. Dazu gehört auch der Anschluss des Michendorfers Uwe Große-Wortmann an die AfD-Fraktion. Der ehemalige FDP-Mann bleibt aber parteiloser Kreistagsabgeordneter.

Dorow in den Kreisausschuss

Die Veränderungen in der AfD-Fraktion haben auch Auswirkungen auf die Besetzung von Fachausschüssen des Kreistages. So soll die neue Abgeordnete Ellen Behnke ihre Partei künftig im Jugendhilfeausschuss vertreten. Dafür räumt Falk Deuter aus Kloster Lehnin seinen Platz in dem Gremium. Seine Verzichtserklärung liegt dem Kreistagsbüro schriftlich vor. Mit dem Ausscheiden von Kimpfel wird ein Platz im Rettungsdienstbeirat des Landkreises frei. Dieser soll von Pollandt-Nachrücker Schramm übernommen werden. Mit Kimpfels Mandatsrückgabe war auch ein Sitz der AfD-Fraktion im Kreisausschuss vakant. Diesen soll nun Fraktionschef Peer Dorow besetzen. Die von der AfD vorgeschlagenen Umbesetzungen müssen vom Kreistag bestätigt werden.

Von Frank Bürstenbinder