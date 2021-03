Mittelmark

Das Tauziehen um das größte Haushaltsvolumen in der Geschichte des Landkreises Potsdam-Mittelmark ist beendet. Am Donnerstagabend hat eine große Mehrheit der Kreistagsabgeordneten dem Etat, der im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 520 Millionen Euro vorsieht, zugestimmt. Es gab lediglich vier Gegenstimmen. Die heftig umstrittene Kreisumlage bleibt schon wie im Vorjahr bei 41,5 Prozent, spült dem Landkreis aber dennoch in absoluten Zahlen etwa zwölf Millionen Euro mehr in die Kasse.

Mehr Geld für Kommunen

Im Gegenzug muss die Verwaltung auf politische Mehrheitsentscheidungen reagieren, die finanzschwachen Kommunen in diesem Jahr mehr Förderungen einbringen werden. So beschlossen die Kreistagsabgeordneten mehrheitlich eine Verdopplung des Kreisentwicklungsbudgets auf nun drei Millionen Euro. So hoch ist in etwa auch das Volumen der eingegangenen 56 Förderanträge für 2021 aus den Kommunen. Den Antrag hatten die Fraktionen von SPD sowie Die Linke/Piraten eingebracht. Mehrheitliche Rückendeckung der Abgeordneten gab es aber auch für zusätzliche Infrastrukturpakete, mit denen CDU, BVB Freie Wähler FBB und FDP für Entlastung in kommunalen Haushalten sorgen wollten.

Geld für Infrastruktur

So legt der Kreis eine Zuwendungsrichtlinie für die Digitalisierung der Bildungssysteme in Höhe von 750 000 Euro pro Jahr auf. Das Programm ist zunächst bis 2024 vorgesehen. Auch für den Brand- und Katastrophenschutz können Städte und Gemeinden zusätzliche Fördermittel vom Landkreis erhalten. Dabei geht es um jährlich eine Million Euro. Eine weitere Zuwendungsrichtlinie betrifft den Ausbau und die Modernisierung von Sportstätten, für die jeweils 250 000 Euro im Jahr vorgehalten werden. Die genauen Zuwendungsrichtlinien soll die Verwaltung bis Ende Juni erarbeiten.

Einwände abgelehnt

Nicht durchsetzen konnte sich die AfD-Fraktion mit ihrem Antrag auf Absenkung der Kreisumlage auf 40,5 Prozent. Abgeschmettert hat der Kreistag die Einwände der Gemeinden Wiesenburg, Havelsee, Roskow, Päwesin, Beetzsee und Beetzseeheide. Im Kern hatten die Gemeinden den Kreishaushalt mit der aktuellen Kreisumlage von 41,5 Prozent abgelehnt, weil deren Bedenken und finanzielle Lagen nicht hinreichend berücksichtigt worden seien. Dies sah eine Mehrheit der Abgeordneten anders. Allerdings zeigt die hohe Zahl von 19 Enthaltungen, wie hin- und hergerissen die Kreistagspolitiker beim Thema Kreisumlage sind. Am Ende überwog das gemeinsame Ziel, sich mit einem leistungsstarken Haushalt den zum Teil unwägbaren Herausforderungen des Corona-Jahres 2021 zu stellen.

Von Frank Bürstenbinder