Landkreis hebt Verbot auf: Angler dürfen wieder an die Forellenteiche

Mittelmark

Die Proteste der Betreiber und die Berichterstattung in der MAZ zeigen Wirkung. Der Forellenhof 25 Teiche in Rottstock und die Teichanlage Werdermühle bei Niemegk dürfen ihre Betriebsgelände wieder für Angler öffnen. Das hat am Montag Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert auf Nachfrage bestätigt. Den Inhabern seien entsprechende Ausnahmegenehmigungen von der Eindämmungsverordnung übermittelt worden, sagte Schwinzert.

Teichwirt Michael Müller Quelle: privat

Schon am vergangenen Wochenende konnten in beiden Anlagen nach mündlichen Zusagen seitens des kreislichen Krisenstabes wieder Gäste begrüßt werden. „Wir sind über die Rücknahme des Verbots sehr froh. Doch hätte es zu der umstrittenen Schließung gar nicht kommen müssen. Angeln ist auch in der Corona-Krise nicht verboten. Außerdem haben wir immer alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten“, meinte Teichwirt Michael Müller von der Binnenfischerei Potsdam GbR, die auch den Forellenhof Werdermühle betreibt. Dort wurden jetzt zusätzlich die Angelstellen an den Teichufern mit Flatterband gekennzeichnet.

Keine Gastronomie

Die ersten Angler gibt es auch wieder auf dem Forellenhof in Rottstock. „Pro Teichseite werden nur Angehörige einer Familie oder Personen aus einem Hausstand zugelassen. Es gibt von uns weder Imbiss noch Getränke“, berichtete Susanne Engels der MAZ. Sie und ihr Ehemann Matthias sehen die vom Landkreis verfügte und zehn Tage andauernde Schließung unverändert kritisch. „Auch wir sind erleichtert über die Rückkehr der Angler, aber dankbar sind wir dem Krisenstab dafür nicht. Uns sind Einnahmen wegen einer ungerechtfertigten Entscheidung verloren gegangen“, so die Betreiber.

Es darf wieder geangelt werden: Schöne Forellenstrecke in Rottstock. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zur Schließung der beiden Teichanlagen für Angler kam es, weil die Eindämmungsverordnung des Landes Spielraum für Interpretationen ließ. Der Krisenstab der Kreisverwaltung stufte die Forellenhöfe zunächst als Freizeitanlagen ein, folgte aber nach Protesten den Ausnahmeanträgen der Betreiber.

Von Frank Bürstenbinder