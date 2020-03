Coronavirus: Kreis will Schulen und Kitas so lange wie möglich offen halten

Mittelmark

Im Landkreis sind vorerst keine flächendeckenden Schließungen von Schulen und Kitas geplant. Darüber haben am Freitag Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) und Amtsärztin Karen Brinkmann die Bürgermeister und Amtsdirektoren bei einer Krisensitzung im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Beelitz-Heilstätten informiert. Auf kommunaler Ebene sind im Einzelfall jedoch andere Entscheidungen denkbar, sollte sich das Coronavirus in Potsdam-Mittelmark weiter ausbreiten.

Drei infizierte Personen

Die Lage bei den Infizierten sei im Landkreis derzeit nicht so kritisch, wie in anderen Teilen Deutschlands, so die Amtsärztin. Unverändert liegt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Potsdam-Mittelmark bei drei Personen. Dabei handelt es sich um zwei Männer aus der Gemeinde Seddiner See und einer Person aus Michendorf, die jedoch in Berlin ihren Wohnsitz hat.

Wenn es um Corona geht, laufen bei Vize-Landrat Christian Stein (CDU) alle Fäden zusammen. In Abwesenheit von Landrat Wolfgang Blasig (SPD) leitet der Pritzerber den Krisenstab der Kreisverwaltung. Quelle: Rüdiger Böhme

Insgesamt wurden in Potsdam-Mittelmark bisher 100 Verdachtsfälle gezählt, davon befinden sich in 20 Fällen Personen in häuslicher Quarantäne. Für den kommenden Montag wird eine Allgemeinverfügung des Landkreises erwartet. Diese sieht vor, dass sich Rückkehrer aus sogenannten Risikogebieten zunächst in die häusliche Isolation begeben sollen. Die Betroffenen dürfen unter anderem zwei Wochen lang keine Kindereinrichtungen, Schulen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen besuchen. Ausgenommen von dem Verbot sind zum Beispiel Rettungskräfte und Polizisten sowie Betreuer von behandlungsbedürftigen Menschen.

Landrat in Österreich

Die Beratung der Bürgermeister und Amtsdirektoren fand ohne Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) statt. Der Verwaltungschef wird in der kommenden Woche aus dem Urlaub zurückerwartet. Er befindet sich ausgerechnet in Österreich – ebenfalls ein Risikogebiet. Blasig ließ sich während seines Urlaubs laufend über die Corona-Entwicklung im Landkreis unterrichten. Ob auch er sich in häusliche Quarantäne begeben müsse, sei derzeit noch unklar, so Pressesprecherin Andrea Metzler. Verwaltungseinrichtungen sind von der Allgemeinverfügung nicht erfasst.

Andrea Kermiser-Amon gehört zum Team aus vier Mitarbeitern, die die Corona-Hotline besetzen. Quelle: Renè Gaffron

Der Landkreis hat für die Bürger eine Corona-Hotline eingerichtet, die täglich von 9 bis 14 Uhr mit vier Mitarbeitern besetzt ist. Für das Gesundheitsamt ist die Ausbreitung des Virus zu einem Stresstest geworden. „Unsere Gesundheitsaufseher haben auch noch mit Influenza und Windpocken in öffentlichen Einrichtungen zu tun“, so Amtsärztin Brinkmann. Sie hatte bereits am Donnerstagabend den Sozialausschuss des Kreistages über den Umgang mit der neuartigen Lungenkrankheit unterrichtet.

Keine Dienstreisen mehr

Was öffentliche Veranstaltungen anbelangt, müssen Termine mit mehr als 100 Teilnehmern schriftlich angemeldet werden – mit wenig Aussicht auf Genehmigung. „Ich gehe davon aus, dass diese Anmeldungen in der Regel abgelehnt werden“, kündigte die Amtsärztin an. Selbst die Lehrgänge im Feuerwehrtechnischen Zentrum hat der Landkreis abgesagt. Ab Montag tritt für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung ein Dienstreiseverbot in Kraft. „Bei der Ansteckungsgefahr können wird einfach keine Leute nach Nordrhein-Westfalen schicken“, so Pressesprecherin Metzler.

Von Frank Bürstenbinder und Renè Gaffron