Corona, ASP und Preisdumping – für die Bauern zwischen Havelland und Fläming kam es in diesem Jahr knüppeldick. Im MAZ-Interview sagen Mutterkuhhalter und Kreisbauernverbandsvorsitzender Jens Schreinicke sowie Sebastian Herbst, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Fläming Feldheim, was sich ändern muss, wenn es auch noch in Zukunft Milch und Fleisch aus Potsdam-Mittelmark geben soll.

Aldi Nord bewirbt in seinen Weihnachtsangeboten Meggle-Butter; die 250-Gramm-Packung für 1,09 Euro. Auf Schweineschnitzel gibt es 20 Prozent Nachlass. Rewe verkauft den Becher Almigurth für 28 Cent. Kaufland macht die 0,4-Liter-Flasche Schokomilch um die Hälfte billiger – nur noch 46 Cent. Das hört sich nicht nach auskömmliche Preisen an.

Schreinicke: Seit Jahren kämpfen wir für faire Preise. Lebensmittel in Deutschland sind trotz der hohen Produktionsstandards zu billig. Weitere gesetzliche Neuregelungen für mehr Tierwohl stehen ins Haus. Da kommen der Weltmarkt und der Lebensmitteleinzelhandel ins Spiel. Andere Länder mit weniger Regeln können günstiger produzieren und drücken auf den Markt. Für diese Waren sollte der Staat zusätzliche Steuern erheben, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

Herbst: Unsere Agrargenossenschaft bekommt im Moment für den Liter Milch um die 30 Cent. Kostendeckend wären 36 Cent. Das selbe Milchgeld wurde schon vor 30 Jahren ausgezahlt. Beim Getreide sieht es nicht besser aus. Ein Traktor kostet inzwischen das Doppelte. Da rede ich noch nicht von Löhnen und Betriebskosten. Am Ende fehlt es an Kapital, um die künftigen Anforderungen des Gesetzgebers überhaupt bezahlen zu können. Wenn der Handel nicht auf die Lage der Erzeuger reagiert, hört die Tierproduktion in Potsdam-Mittelmark irgendwann auf.

Wie kommt die Agrargenossenschaft Fläming mit den Preisschwankungen zurecht?

Herbst: Wir sind dank mehrerer Betriebsfelder breit aufgestellt. Mit Ackerbau, Milchproduktion, Ferkelzucht und Biogas. Über die Runden kommen wir nur mit einer Quersubventionierung.

Warum kaufen die Leute so gerne irische Butter?

Herbst: Die Iren fahren mit ihrer Weidemilch eine erfolgreiche Werbekampagne. Ich bevorzuge deutsche Butter. Rechtzeitig aus dem Kühlschrank genommen, ist sie ebenso gut streichbar wie Butter aus der Mark Brandenburg. Insgesamt verzeichnen wir die Tendenz, dass immer mehr Verbraucher gucken, was sie kaufen. Das sehen wir am steigenden Absatz in Dietersdorf an unserer Milchtankstelle mit Wurst- und Fleischvermarktung.

Besonders dramatisch ist die Lage der Schweinehalter. Seit Corona und ASP finden die Tiere kaum noch Schlachter. Was muss passieren?

Schreinicke: Ich plädiere für mehr regionale Wertschöpfung und Vermarktung über kleinere Schlachthöfe und Molkereien. Leider interessiert sich die Brandenburger Landesregierung herzlich wenig für die heimischen Schweinehalter. Dafür bestimmen die großen Konzerne Spielregeln und Preise. Es gibt kaum noch Wettbewerb. Seit die Afrikanische Schweinepest die polnische Grenze überwunden hat, bremst China die Fleischimporte aus Deutschland aus. Die Schweine kommen jetzt aus Spanien.

Herbst: Vor Corona sind wir unsere Ferkel immer los geworden. Wenn auch zu schwankenden Preisen. Jetzt müssen wir froh sein, wenn sich überhaupt Abnehmer finden. Denn wer keine Mastschweine verkauft, braucht auch keine Ferkel. Der Wegfall der Gastronomie im Lockdown trifft die Fleischerzeuger hart. Dann kommt die ASP. Obwohl in Potsdam-Mittelmark noch keine Afrikanische Schweinepest nachgewiesen wurde, ist für jedes verkaufte Ferkel ein ASP-Abzug fällig. Abzüge gibt es auch für Mastschweine, die ihr ideales Schlachtgewicht wegen verzögerter Abnahmen überschritten haben. Es ist ein Drama.

Wie sehen Sie die Rolle der Landwirtschaft in der Corona-Pandemie?

Schreinicke: Die Erzeugung von Lebensmitteln gilt als systemrelevant. Das bedeutet eine hohe Verantwortung für die Landwirtschaftsbetriebe beim vorbeugenden Gesundheitsschutz und Risikomanagement.

Herbst: Ja, Corona macht mir schon Angst. Betriebliche Vorsichtsmaßnahmen allein reichen nicht aus. Ich lege meinen Leuten ans Herz ihre privaten Kontakte stark einzuschränken. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Pandemie unsere ohnehin angespannte Personalsituation nicht noch verschärft. Denn wer soll in einem Quarantänefall melken und füttern?

Sehen Sie Potsdam-Mittelmark für den Fall der Einschleppung von ASP gut aufgestellt?

Schreinicke: Im Kreistag habe ich selbst für die Anschaffung einer mobilen Zaunanlage gestimmt. Ob sich damit eine ausgewachsene Sau aufhalten lässt, ist eine andere Frage. Schwer zu händeln dürfte die Lage sein, wenn ein Ausbruch im berlinnahen Raum nachgewiesen werden sollte.

Herbst: ASP in Potsdam-Mittelmark wäre für uns Schweinehalter eine Katastrophe. Ich hätte mir von Anfang an mehr Druck der Landesregierung auf die betroffenen Landkreise zu einem einheitlichen Vorgehen gewünscht.

Werden sich die Landwirte trotz aller Probleme auch 2021 für den Insektenschutz engagieren?

Schreinicke: Davon ist fest auszugehen. Das 2019 vom Land aufgelegte Förderprogramm läuft ja weiter. Dennoch sollte für den Rückgang der Insektenvielfalt nicht allein die Landwirtschaft verantwortlich gemacht werden. Vor 30 Jahren waren Feldbau und Tierhaltung viel intensiver, wurde mehr gedüngt und gespritzt, gab es weniger Schutzgebiete – aber mehr Insekten.

Herbst: Wir legen wieder 25 Hektar Ackerrandstreifen an, die nicht gedüngt werden. Dazu kommen zahlreiche Blühflächen. Auch wir Bauern profitieren im Pflanzenbau davon, wenn es eine reiche Insektenwelt gibt. Die Abstimmung mit den Imkern ist deshalb für uns selbstverständlich.

Herr Schreinicke, Sie sind ehrenamtlicher Wolfsbeauftragter des Landesbauernverbandes. War der Austritt des Forums Natur, dem der Verband angehört, aus dem Brandenburger Wolfsmanagement nicht zu voreilig? Haben nicht auch die Tierhalter eine Verantwortung für Schutz ihres Eigentums vor Wölfen?

Natürlich trägt jeder Tierhalter die Verantwortung für seine Bestände. Doch von Jahr zu Jahr steigen die Risszahlen. Die vom Land für 2020 bereitgestellten 1,5 Millionen Euro Fördermittel für Schutzmaßnahmen waren schon im September ausgeschöpft. Wo soll das hinführen? Im Rahmen der ASP-Bekämpfung soll das Schwarzwild deutlich reduziert werden. Wald vor Wild ist der Tenor im neuen Jagdgesetz. Damit geht es verstärkt dem Rehwild an den Kragen. Dem Wolf wird die Nahrungsgrundlage entzogen. Ich bin gespannt, wann der Wolf auch vor Zäunen mit fünf Litzen nicht mehr Halt macht.

