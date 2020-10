Potsdam-Mittelmark

Städte werden Corona-Brennpunkte, Landräte, Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter müssen in die Quarantäne. Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder. Vor diesem Hintergrund rüsten sich die Stadtverordneten und Gemeindevertretungen in Potsdam-Mittelmark für eine neue Corona-Welle. Die Gremien treffen sich in Turnhallen und großen Sälen mit ausreichendem Abstand, Mund- und Nasenschutz oder halten ihre Sitzungen als Videokonferenzen ab.

Stadtverordnete bekommen I-Pads

Letzteres mag vielleicht für Fachausschüsse mit wenigen Mitgliedern praktikabel sein. Für eine Stadtverordnetenversammlung mit mehr als 30 Abgeordneten sieht Teltows Stadtverordnetenvorsteherin Andrea Scharrenbroich ( SPD) aber erhebliche Kommunikationsprobleme. Das Stadtparlament tagt im großen Stubenrauchsaal des Neuen Rathauses. Die Stadtverordneten erhalten im November I-Pads, um auf plötzliche Sitzungsänderungen vorbereitet zu sein. „Ich bin eine Befürworterin der Videokonferenzen. Bislang verliefen sie in unseren Ausschüssen sehr diszipliniert“, lobt Scharrenbroich.

Die Stadtverordnetenversammlungen in Teltow mit mehr als 30 Mitgliedern lassen sich kaum mit Videokonferenzen durchführen, sagt Stadtverordnetenvorsteherin Andrea Scharrenbroich (SPD). Darum tagt Teltows Stadtparlament im Stubenrauchsaal des Neuen Rathauses. Quelle: Dirk Pagels

Trotzdem verliert Bauausschussmitglied Rolf Kasdorf (Bürgerinitiative Teltow) für die Bildschirm-Tagungen allmählich das Verständnis. „Ich bin für Einschränkungen in der Pandemie, aber wir haben große Räume, in denen wir die Hygienevorschriften einhalten können. In den Nachbarkommunen funktioniert es doch auch“, sagt er. Ihm wäre die direkte Diskussion in der Runde lieber, in der er die Gestik und die Reaktionen der anderen auf die vorgebrachten Meinungen zu einem Thema besser wahrnehmen kann.

Kleinmachnower haben Tablets

In Kleinmachnow und Stahnsdorf verzichten die Vertretungen noch auf Online-Konferenzen. Der Bürgersaal in Kleinmachnow und eine Turnhalle in Stahnsdorf bieten ihrer Meinung nach noch genügend Platz, um Sitzungen coronagerecht abhalten zu können. „Wir sind aber alle mit Tablets ausgestattet und können auf plötzliche Situationen schnell reagieren“, versichert Kleinmachnows Gemeinderatsvorsteher Henry Liebrenz (Grüne). „Wir hätten in der Turnhalle sogar noch Reserven, aber wir beobachten die Situation natürlich genau, um uns rechtzeitig darauf einstellen zu können“, erklärt der Stahnsdorfer Gemeindevertretervorsteher Michael Grunwaldt (Bürger für Bürger).

Die Stahnsdorfer Gemeindevertretung hält ihre Sitzungen unter Einhaltung der Hygienevorschriften in der Turnhalle der Zille-Grundschule ab. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Schwielowseer Gemeindevertreter halten ihre Versammlungen seit Ende April in der Turnhalle der Grundschule Caputh ab. „Es ist die größte, die wir in der Gemeinde haben“, sagt Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU). Dort können sie problemlos Abstand halten, und es bleibt sogar Platz für 15 bis 20 Gäste im hinteren Bereich. „Für uns steht fest, dass wir die letzte Sitzung dieses Jahres im Dezember dort auch abhalten werden“, so Hoppe. An live übertragene Videositzungen sei noch lange nicht zu denken, weil dafür allein schon die technischen Voraussetzungen fehlen. „Es geht aber auch darum, hinsichtlich der Abstimmungen ein betrugssicheres System zu haben“, erklärt die Bürgermeisterin.

Werderaner lehnen digitale Sitzungen ab

In Werder hatte sich die Fraktion Stadtmitgestalter/ Ingo Krüger bei der Stadtverordnetenversammlung Ende September dafür eingesetzt, die technischen Möglichkeiten für Video- und Audiositzungen zu schaffen. Angesichts des nicht absehbaren Endes der Corona-Krise seien digitale Sitzungen eine Option, die Versammlungen ohne Infektionsrisiko stattfinden zu lassen und gleichzeitig in die Wohnzimmer der Werderaner zu übertragen, hieß es in dem Antrag. Einwohnerfragen sollten via Chat-Funktion möglich sein. Die Mehrheit der Stadtverordneten lehnte den Vorschlag aber ab.

Präsenzsitzungen nur mit Maske

Nach Beginn der Pandemie trafen sich Werders Stadtverordnete nicht mehr wie üblich im Schützenhaus, sondern in der Havelauenhalle und zuletzt im Saal der Bismarckhöhe. „Sitzungen sind auch unter schwierigen Bedingungen möglich, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind und die geltenden Regeln eingehalten werden“, sagt Stadtsprecher Henry Klix. Diese Regeln ließen sich gegebenenfalls verschärfen, indem die Teilnehmer für die gesamte Zeit der Sitzung einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Werders Stadtverordnete nutzten in der Pandemie zuletzt den Ballsaal der Bismarckhöhe für ihre turnusmäßigen Sitzungen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch in Nuthetal und Michendorf nutzen die Gemeindevertreter selbst für kleine Ausschusssitzungen die großen Säle in der Schulaula oder im Gemeindezentrum Apfelbaum, um Abstand halten zu können. Wer nicht auf seinem Platz sitzt, hat Maske zu tragen. „Wenn sich jeder an die Regeln hält, funktionieren die jetzigen Sicherheitsmaßnahmen“, sagte Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke).

Räume werden häufiger gereinigt

Die Räume werden jetzt auch viel häufiger gereinigt. Nuthetal wird dieses Jahr deshalb deutlich mehr Geld für Reinigungskosten ausgeben. Die Gemeinde bekommt vom Landkreis täglich Meldung zur Corona-Lage. „Damit können wir tagesaktuell reagieren“, sagte Hustig. Im Moment sieht sie keinen Anlass, das gewählte System zu ändern. Sollte sich die Lage verschärfen, könnten etwa Ausschusssitzungen als Telefonkonferenzen stattfinden. Weil nicht alle Gemeindevertreter über die nötige Technik verfügen, kommen derzeit Videokonferenzen nicht in Frage.

Corona-Lage in Potsdam-Mittelmark: Vier neue Fälle Vier neue Corona-Infektionen in Potsdam-Mittelmark meldete die Kreisverwaltung am Dienstag. 38 Mittelmärker sind somit aktuell an Covid-19 erkrankt. Die Zahl der laborbestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich auf 710. Davon sind 634 ehemals Betroffene wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus bleibt seit Wochen unverändert bei 43 Verstorbenen. In den letzten sieben Tagen registrierte das Gesundheitsamt 23 Neuinfektionen im Landkreis. Für die Teltower, Kleinmachnower und Bad Belziger Schüler, die wegen jeweils eines mit dem Coronavirus infizierten Mitschülers zu Hause bleiben mussten, endete die Quarantäne-Zeit am Montag, wie die Verwaltung auf Nachfrage bestätigte. Die Corona-Hotline des Landkreises ist montags bis freitags zwischen 9 und 14 Uhr unter 033841/91 11 1 zu erreichen.

Ähnlich sieht es in Michendorf aus, wo jüngst zwei Gemeindevertretersitzungen diszipliniert über die Bühne gingen. Jeder saß an einem eigenen Tisch. Wer aufstand, trug Maske. Gleiches galt für Besucher, deren Zahl limitiert ist. „Das Konzept hat sich bewährt“, sagte Judith Lenz von der Gemeindeverwaltung.

Vergleichbar handhabt es Beelitz. Änderungsbedarf wird derzeit nicht gesehen. „Wir behalten die Entwicklung aber im Auge“, sagte Stadtsprecher Thomas Lähns. 2021 soll jeder Stadtverordnete ein eigenes Tablet bekommen, um auf papierlose Gremienarbeit umzustellen. „Dann hätte jeder Stadtverordnete die gleichen Voraussetzungen, um an Videokonferenzen teilzunehmen“, sagte er.

Von Luise Fröhlich, Jens Steglich und Heinz Helwig