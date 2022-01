Werder

Die Rente zu beantragen ist eine Aufgabe, die viele am liebsten vermeiden möchten. Ein besonders versierter Kenner der Materie, der rund um Werder helfen kann, heißt Uwe Menzerath. Er bietet ehrenamtlich Rentenberatungen an und ist so etwas wie ein Geheimtipp. Er wird geschätzt und ist beliebt.

Seit 30 Jahren hilft der Werderaner als einer von bundesweit rund 5000 ehrenamtlichen Beratern beim Antragstellen des Ruhegeldes. „Ich verstehe meine Rentenberatung als nachbarschaftliche Hilfe“, sagt der hauptamtliche Mitarbeiter der Bundesarbeitsagentur, „und ich lerne dabei viele Menschen kennen, das ist spannend“.

Vom Rhein an die Havel

Rechtlich ist Menzeraths Arbeit der von hauptamtlichen Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung gleichgestellt. „Wir unterscheiden uns nur durch Bürgernähe“, sagt der gebürtige Rheinländer, der Anfang der 90er Jahre nach Brandenburg kam und hier seine Ehefrau kennenlernte. „Ich stamme aus den gebrauchten Bundesländern“, scherzt Menzerath, und er mag sein neues Zuhause. „In Werder fühle ich mich wohl, hier bin ich integriert“, berichtet er lachend. Seine Tochter lebt inzwischen am Rhein, wo er ursprünglich herkommt.

Viele kennen den sympathischen Mann, der der Rente ein Gesicht gibt. Ob über den Gartenzaun oder beim Spaziergang, er wird auf seine freiwillige Arbeit angesprochen, die er abends nach seiner Gelderwerbstätigkeit ausübt. „Die Materie wirkt kompliziert, ist es aber gar nicht“, ist sich der von der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund gewählte Vertrauensmann sicher. Ja – zuhören, wenn andere ihre Lebensstationen in einem Rentenantrag unterbringen wollen, das liegt ihm. Mit gezielten Fragen entlang des 30-seitigen Formulars aktiviere er Gedanken, die helfen, fürs Alter richtig zu entscheiden.

„Ein insolventer Baumarkt-Geschäftsführer, der mit 60 Jahren ein Angebot bekam, seine Karriere neu zu starten, fühlte sich nach meiner Beratung bestätigt, stattdessen lieber frühzeitig in Rente zu gehen“, erinnert sich Menzerath mit Vergnügen. Das Ehepaar, das im Ruhestand gemeinsam nur 800 Euro monatlich bekäme, erschütterte ihn allerdings auch persönlich. Sein Rat konnte da nur heißen, weiter zu arbeiten.

Er kennt die neueste Rechtslage

Viele Werderaner finden über Mund-zu-Mund-Propaganda zu dem routinierten Rentenberater mit der Extra-Portion persönlichem Engagement. Im gesamten Landkreis ist er unterwegs, um zu denjenigen zu fahren, die eine Rentenberatung nicht aufsuchen können. Und wegen neuer Angebote fallen auch oft neue Entscheidungen. Dank jährlicher Schulungen über Flexi-Rente, abschlagsfreie Frührente oder digitale Neuheiten kennt er sich aus mit allen Möglichkeiten in Sachen Rente. Dies gilt natürlich für alle 1,1 Millionen bundesweit durchgeführten ehrenamtlichen Beratungsgespräche und für etwa 190.000 Rentenanträge, die die „Helfer in der Nachbarschaft“ im vergangenen Jahr aufgenommen haben, wie Dirk von der Heide, Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin, zum Tag des Ehrenamtes berichtete.

Teilen und den erweiterten Erfahrungshorizont weitergeben, lautet das Motto von Uwe Menzerath, der nun auch Buchautor ist. „Als einer von sechs Autoren habe ich mein Fachwissen als hauptamtlicher Berater für Kurzarbeit bei der Bundesagentur und als Ehrenamtler beim Rententräger zusammengetragen“, berichtet er. Herausgekommen ist ein Kopendium für Wirtschaft und Soziales, mit dem an Berufsschulen unterrichtet wird.

„Ich freue mich über jedes Lächeln“

Sein Ehrenamt übt Menzerath an rund fünf Stunden in der Woche nach seinen hauptamtlichen Einsätzen für die Arbeitsagentur in Eberswalde und Neuruppin aus. An die Aufgabe ist er durch

Seminare gekommen, die er zum Thema Sozialversicherung hält – er hat sich also schon vor seiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit der Rentenversicherung beschäftigt.

Bürgernähe bedeutet für ihn auch, dass er gerne aus seinem Leben erzählt, von dem Ort bei Aachen, der Menzerath heißt wie seine Familie oder von seinem Hobby, dem Laufen. Was ihn antreibt? „Ich freue mich über jedes Lächeln. Mir macht es einfach Spaß, anderen zu helfen.“ Auch in Corona-Zeiten berät Menzerath nach telefonischer Absprache unter 033207 45398. „Sogar Heiligabend bin ich erreichbar.“

Von Gesine Michalsky