Potsdam-Mittelmark

„Nur durch Impfung möglichst vieler Menschen schützt man auch diejenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können“, sagt Ines Kühnel. Die Mutter zweier Kinder im Kita- und Grundschulalter ist eine von vielen, die derzeit über eine Corona-Impfpflicht bei Kindern und Jugendlichen diskutiert. Allerdings fehlt ihr dabei die gemeinsame Debatte von Eltern und Ärzten: „Es gibt viele Einzelmeinungen, die sehr unterschiedlich sind.“

Wie andere Eltern auch lehnt Evelyn Illgen eine Impfpflicht entschieden ab. „Der Impfstoff ist recht neu und man hat noch nicht viele Erfahrungen damit“, sagt sie im Gespräch mit der MAZ. „Das allgemeine Risiko für meine Kinder ist mir zu hoch.“ Illgen und ihr Mann seien keine Impfgegner, betont die vierfache Mutter. „Wir tun uns nur bei unerprobten Stoffen für die Kinder schwer. Uns selbst lassen wir impfen.“

Kita-Elternbeirat startet Blitzumfage

Im Kita-Elternbeirat des Kreises Potsdam-Mittelmark wurde lange überlegt, ob man sich dazu positionieren möchte, erklärt Beiratsmitglied Jana Weiß. „Doch das Thema ‚Impfpflicht‘ kocht in den sozialen Medien gerade ziemlich hoch, das wollen wir nicht ignorieren.“

Um sich einen ersten Überblick zur Stimmung in der Elternschaft in dieser komplexen Thematik zu verschaffen, hat der Beirat deshalb am vergangenen Sonntag eine Blitzumfrage gestartet. Eltern des Kreises konnten dort über eine „Covid-19-Impfpflicht für Kinder und Jugendliche“ abstimmen. Es sei bei der Umfrage ausdrücklich um die Impfpflicht gegangen, nicht um die Impfung selbst, sagt Weiss. Die Eltern konnten wählen, ob sie einer freiwilligen Impfung zustimmen, der Schul- und Kitabesuch ausschließlich geimpften Kindern und Jugendlichen vorbehalten sein sollte oder ob sie sich in diesem Punkt noch „unsicher“ seien.

Aktuell lehnt die Mehrzahl eine Impfpflicht ab

Innerhalb weniger Stunden haben mehrere hundert Eltern teilgenommen. Die überwiegende Mehrheit lehne eine Impfpflicht gegen Covid-19 aktuell ab, fasst Weiss das Ergebnis der Blitzumfrage zusammen. Doch sie schränkt ein: Im Moment gäbe es weder „Zulassungen der EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur, Anm. d. Red.) noch offizielle Einschätzungen zur Sicherheit der Impfungen“.

Aufregung im Netz

Wenn diese vorliegen, sollte die Debatte sachlich geführt werden, anstatt voreilig Ängste zu schüren, sagt Weiss mit Blick auf die aktuell laufende Online-Petition „Keine Corona-Impfpflicht für Kinder“. Dort heißt es unter anderem: „Wie bei der gegenwärtigen über Nacht eingeführten Testpflicht für Schulkinder besteht die Gefahr, dass in Zukunft die Inanspruchnahme des Rechts auf Bildung und an sozialer Teilhabe an das Vorhandensein einer Corona-Impfung geknüpft wird und es somit zu einer (zumindest indirekten) Impfpflicht kommt.“ Mehr als 650 200 Unterstützer hat die Petition bereits gefunden (Stand: 18. Mai, 13:52 Uhr). Der Ursprung dieser drohenden Impfpflicht wird in den Petitionsdetails nicht genannt. Allerdings gibt es Ärzte, die sich unter dem Hashtag #nichtmeinaerztetag von einem Beschluss der Bundesärzteschaft distanzieren, in dem die Mediziner angeblich eine Impfpflicht fordern.

Missverstandene Ärzte

„Gegenwärtig verbreiten sich [...] insbesondere in sozialen Netzwerken Meldungen, nach denen [...] der Deutsche Ärztetag eine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche gefordert haben soll“, erklärt die Bundesärztekammer auf MAZ-Nachfrage, aber „diese Meldung ist falsch.“ In besagtem Beschluss forderte die Bundesärzteschaft auf ihrer Tagung Anfang Mai die Bundesregierung auf, eine Impfstrategie für Kinder und Jugendliche zu entwickeln und umzusetzen. Konkret geht es um die Förderung der Forschung zu entsprechenden Impfstoffen, die Bestellung einer ausreichenden Anzahl an Impfdosen, eine „proaktive mediale Kommunikation“ sowie die Unterstützung bei der Impfdurchführung, heißt es dort. Von einer Impfpflicht ist im Beschluss keine Rede.

„Diskussion ist grundsätzlich richtig“

Jana Weiß vom Kreis-Elternbeirat hält es grundsätzlich für richtig, sich mit dem Thema der Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen auseinander zu setzen. Hier müssen Eltern „in die politische Diskussion miteinbezogen werden“, fordert sie. Dies sei in den letzten Monaten nicht der Fall gewesen. Von Seiten der Politik vermisst sie eine klare Positionierung in Sachen Impfpflicht. Das derzeitige Schweigen der Politik verstärke die Sorgen der Eltern eher und eine „Polarisierung tut der Diskussion nicht gut“, kritisiert sie.

Bei Impfungen gegen andere Infektionskrankheiten, etwa Keuchhusten oder Kinderlähmung, folgen viele Eltern bereits den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) auch ohne Impfzwang, berichtet Weiss. Der Elternbeirat hofft daher auch auf eine Empfehlung zur Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen Corona. Zu gegebener Zeit soll das Thema dann zusammen mit dem Landeselternbeirat erneut aufgegriffen werden. Aktuell sei es eigentlich noch viel zu früh, um über eine Impfpflicht zu diskutieren, viele Fragen müssen durch Studien erst noch beantwortet werden. „Wir vertrauen darauf, dass die Stiko nur dann eine Impfempfehlung ausspricht, wenn eine positive Nutzen-/Risikobilanz für die Kinder vorliegt“, so der Eltern-Beirat. „Erst wenn alle, die freiwillig ein Impfangebot nutzen wollen, geimpft wurden, kann man das Thema, unter Berücksichtigung der dann vorhandenen Studienlage, der Inzidenz und mit Beteiligung der Elternverbände sinnvoll diskutieren.“

Von Madlen Pilz und Johanna Uminski