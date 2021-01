Potsdam

Die Suche nach einem möglichen atomaren Endlager auch auf Brandenburger Gebiet geht weiter. Vom 5. bis 7. Februar findet dazu der erste öffentliche Beratungstermin statt, wie das brandenburgische Verbraucherschutzministerium am Dienstag in Potsdam ankündigte. Ziel sei es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen und Gebietskörperschaften aktiv in das Verfahren einbringen. Die Beratungen fänden digital statt und könnten per Livestream verfolgt werden. Wer sich an der Diskussion beteiligen möchte, müsse sich bis zum 29. Januar im Internet unter endlagersuche-infoplattform.de registrieren.

„Wer mitredet, kann mitgestalten“, erklärte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne): „So können Ihre Hinweise, Bedenken und Einwendungen ins Verfahren eingebracht werden.“

Anzeige

Die Beratung sei die erste von drei Beratungsterminen im ersten Halbjahr 2021. Nach Abschluss und Auswertung dieser Veranstaltungsreihe, würden sich Regionen herauskristallisieren, die dann in anschließenden Regionalkonferenzen weiter diskutiert werden.

Lesen Sie:So funktioniert die Suche nach einem Atommüllendlager

Der Standort für ein Endlager soll bis 2031 gefunden sein, 2050 soll die Lagerung beginnen. Es soll rund 20.000 Tonnen hochradioaktiver Abfälle aufnehmen. Laut der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) haben 90 Gebiete in Deutschland dafür günstige geologische Voraussetzungen. In Brandenburg gelten Gebiete im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, in der Prignitz, im Havelland, in Potsdam-Mittelmark als geologisch geeignet. Auch Teile von Elbe-Elster, Teltow-Fläming und der Lausitz kämen als möglicher Standort in Frage.

Von MAZOnline