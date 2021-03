Wollin

Ein Mopedfahrer in Wollin war am Donnerstagnachmittag nach Erkenntnissen der Polizei kurz unaufmerksam. Daher prallte der 17-Jährige ins Heck eines VW-Transporters, der in der Bergstaße vor ihm unterwegs war.

Der VW Transporter prallte daraufhin gegen einen Skoda. Durch den Aufprall verlor der Mopedfahrer die Kontrolle über sein Gefährt und kam zu Fall. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Rettungskräfte kümmerten sich um den jungen Mann und brachten ihn ins Krankenhaus, damit er eingehender untersucht werden konnte.

Ein Angehöriger der Jungen erschien an der Unfallstelle und kümmerte sich um das Moped. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

Von MAZ