Mopedfahrer prallt bei Bensdorf gegen Auto und verletzt sich

Bensdorf

Als am Montagmorgen gegen 7 Uhr ein 42 Jahre alter Autofahrer mit seinem Honda auf der Bundesstraße 1 in Richtung Genthin fuhr, kreuzte plötzlich in Höhe von Bensdorf ein Moped Schwalbe seinen Weg.

Laut Polizei hatte der 17 Jahre alte Mopedfahrer, der aus einer Seitenstraße kam, offenbar das Auto übersehen und deshalb dessen Vorfahrt missachtet.

Anzeige

Der 17-Jährige bremste also nicht, sondern fuhr über die Genthiner Straße in Richtung Herrenhölzer Weg. Daher prallte er mit seinem Moped gegen die rechte Fahrzeugseite des Hondas.

Gestürzt und leicht verletzt

Der junge Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mopedfahrer und brachten ihn ins Krankenhaus.

Während der Rettungsarbeiten sperrte die Genthiner Straße kurzzeitig voll. Da am Honda Totalschaden entstanden war, musste er abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 11 000 Euro geschätzt.

Von MAZ