Mordversuch auf der Landstraße: Was wichtige Zeugen sagen

Das halbe Dorf war am Unfallort, der nach Auffassung der Staatsanwaltschaft zugleich Tatort eines versuchten Mordes war.

Der VW Polo eines 37 Jahre alten Mannes aus Kloster Lehnin war am 6. August 2019 auf der Landstraße zwischen Michelsdorf und Golzow gegen einen Baum geprallt. Im Auto der Fahrer und seine Ehefrau als Beifahrerin.

An Ort und Stelle waren kurze Zeit später Rettungssanitäter, Notärztin, Feuerwehrleute, Polizisten und Autofahrer, die wegen des Unfalls angehalten und Kontakt zu den beiden Fahrzeuginsassen hatten.

Viele Zeugen nach dem Baum-Aufprall

Etliche dieser Menschen kommen aus der Region und kennen sich untereinander. Inzwischen sind sie alle Zeugen des Landgerichts Potsdam im laufenden Prozess gegen Michael K.

Der Staatsanwalt ist überzeugt davon, dass der Familienvater mit Absicht einen Straßenbaum angesteuert hat, um seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz umzubringen.

Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Potsdam versucht zu ergründen, ob das stimmt. Denn der Angeklagte hat das vor dem Prozess bestritten. In der Verhandlung schweigt er bisher zu den Vorwürfen.

Ehefrau war aufgebracht und panisch

Neben mehreren Gutachtern geben die Zeugen im Gerichtssaal nacheinander Auskunft, was sie am Unfallort an jenem frühen Sommernachmittag gehört, gesehen und anderweitig mitbekommen haben. Die zentrale Zeugin, nämlich die Ehefrau als mutmaßliches Opfer, wird erst nach all diesen Zeugen gehört.

So soll es zum Aufprall gegen den Baum gekommen sein Nach bisherigen Erkenntnissen saßen beide Ehepartner zum fraglichen Zeitpunkt in den VW Polo. Offenbar gab es ein Gespräch oder einen Streit über die von ihr gewünschte Trennung. Die Frau soll bei ihrer Haltung geblieben sein. Da habe der Angeklagte das Auto bei hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links frontal auf einen Straßenbaum zugesteuert und seine Fahrertür geöffnet, um vor dem Aufprall rauszuspringen. Nach Darstellung in der Anklage ist es der Frau gelungen, ins Lenkrad zu greifen und dem angesteuerten und einem weiteren Baum auszuweichen, ehe der Wagen hinter dem kleinen Graben am Straßenrad gegen einen dritten Baum prallte. Beide Fahrzeuginsassen wurden zwar schwer verletzt, konnten sich aber selbst aus dem Wagen befreien. Nach dem Eindruck aller Zeugen waren beide trotz der Aufregung bei klarem Verstand.

Zwei junge Frauen haben sehr bald nach dem Aufprall die Unfallstelle gesichert und mit den verunglückten und verletzten Ehepartnern gesprochen, die beide in Armlängen-Abstand auf dem Boden am Rande des Waldstücks saßen.

Die Arbeitskolleginnen berichten, wie sie die Eheleute erlebt haben, die beide Tränen in den Augen hatten. Die Frau war demnach aufgebracht und panisch, sie ergriff den Unterarm von einer den Ersthelferinnen.

„Der wollte mich umbringen“

Das mutmaßliche Opfer hat den beiden Helferinnen gleich erzählt, dass ihr Mann das mit Absicht gemacht habe, gegen den Baum zu fahren. „Der wollte mich umbringen“, soll die Ehefrau gesagt haben.

Der ruhiger wirkende Angeklagte habe bei allem immer sofort widersprochen, etwas seien Frau zudem Geschehen sagte. Seine Worte: „Was erzählst du denn da für eine Scheiße?“

Immer wieder habe er versucht, näher an sie heranzurücken und sie zu berühren, berichten die jungen Frauen. Seine Gattin sei mit jeder seiner Bewegung in ihre Richtung ein Stück weiter von ihm weggerückt.

Konflikt wegen Trennungsabsicht der Frau

Gegenüber den etwas später eintreffenden Rettungskräften hat die Frau, die sich nach dem Aufprall aus dem Auto hatte retten können, ähnliche Vorwürfe gegen ihren Mann erhoben.

Als Grund dafür erklärte sie der Notärztin und den Rettungssanitätern, dass sie sich von ihrem Partner trennen wollte, wohl deshalb, weil sie ihm sein Fremdgehen nicht verziehen hat. Ihr Mann habe schon vor dem 6. August sie immer wieder bedrängt, dass sie bei ihm bleibt.

Während der Fahrt soll die Frau die Trennung aber endgültig gemacht haben. Daraufhin soll er den Zeugen zufolge kurz vor der Lenkbewegung in Richtung Baum sinngemäß den Satz gesagt haben: „Wenn das so ist, müssen wir eben beide sterben.“

Sanitäterin rät zur Strafanzeige

Das schildern die Notärztin und eine Sanitäterin ganz ähnlich. Letztere hatte dem Opfer sogar den Rat gegeben, ihren Mann wegen versuchten Mordes anzuzeigen.

Die beiden Polizisten, die als erste zu dem Unfall gerufen wurden, machen in einigen Punkten vor Gericht widersprüchliche Angaben. Besonders der damalige Polizeipraktikant erinnert sich schlecht, bringt Dinge durcheinander und relativiert Aussagen während seiner Anhörung.

Kam ein Reh des Weges?

Seinem Kollegen zufolge, einem erfahrenen Hauptwachmeister, hat der Angeklagte an Ort und Stelle gesagt, dass ihm ein Tier vor das Auto gelaufen und der Unfall deshalb passiert sei.

Der Polizist, der wie der Angeklagte die Jagd ausübt, fragte nach, ob es ein Reh gewesen sei. Er wunderte sich über die Antwort des Jägerkollegen: „Ich weiß nicht, was es für ein Viech war.“ Er wunderte sich, weil in der Jägersprache das Wort Vieh als Beleidigung des Wildes gilt.

