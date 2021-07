Mutmaßliche Baustellen-Diebe in Seddiner See erwischt

Seddin

Bei einer Fahrzeugkontrolle sind am Montagabend in Seddiner See die mutmaßlichen Täter von Diebstählen auf Baustellen in der Region erwischt worden. Der Polizei war ein Renault mit polnischem Kennzeichen aufgefallen. Wie sich herausstellte hatte er erhebliche technische Mängel.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die aus Moldawien stammenden Insassen konnten sich nicht ausweisen, gaben jedoch an in Beelitz zu wohnen. Dort, sowie in dem Fahrzeug stellte die Polizei zahlreiche Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Maschinen sicher, darunter eine Bohrmaschine, die nach einem Diebstahl in Berlin zur Fahndung ausgeschrieben war.

Von MAZonline