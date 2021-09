Potsdam

Potsdams Wirtschaft und auch der Stadthaushalt sind nicht auf die EU-Mittel zu Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, die sogenannten GRW-Mittel, angewiesen. Diese Botschaft verbreitete Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch im Potsdamer Hauptausschuss. Und was für Potsdam mit dem überraschenden Ende der Förderung schon ab 2022 Realität ist, droht auch dem Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Potsdam-Mittelmark könnte von EU-Kommission von Förderkarte gestrichen werden

Das begründete Steinbach mit den Verhandlungen der 16 Bundesländer über die Fördergebiete in Deutschland. Dem Land Brandenburg sei vom Land Nordrhein-Westfalen geholfen worden. „NRW hat uns sogenannte Bevölkerungsanteile abgegeben, damit wir weitere Landkreise wie Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark noch in die Förderkulisse aufnehmen konnten, die sonst herausgefallen wären“, so Steinbach. Er warnte vor einer falschen Erwartungshaltung: „Die EU-Kommission guckt sich die Förderlandkarte an und es wird für uns in Brandenburg in keinem Fall günstiger werden. Eher wird man diese Ausgleiche mit NRW in Frage stellen. Es kann also noch schlimmer werden.“

60 Millionen Euro für Infrastruktur und Firmenprojekte im letzten Jahrzehnt

Für Potsdam sei der Faktor GRW-Förderung wiederum gar nicht mehr entscheidend. Seit 2013 seien 33 gewerbliche Förderanträge mit einem Volumen von 14,4 Millionen bewilligt worden, es handele sich um „extrem kleinteilige Projekte, keine großen Geschichten“. Sein Fazit:„Die Förderung hat für Potsdam in der letzten Förderperiode keine signifikante Rolle mehr gespielt.“

Unerwähnt ließ Steinbach allerdings die 45 Millionen Euro, die die Stadt laut Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs aus dem Infrastruktur-Topf der GRW-Mittel im letzten Jahrzehnt erhalten hatte. Für die Zukunft hatte die Stadt auch beim Sago-Gelände an der Michendorfer Chaussee mit einer Förderung von Erschließungsleistungen gerechnet.

Für Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist die Lage Potsdams als einzige nicht förderfähige Stadt im Osten ein Problem: „Das ist ein klarer Wettbewerbsnachteil in der Region. Dann entwickeln Unternehmen knapp hinter der Stadtgrenze in Rehbrücke oder Schwielowsee ihre Projekte“, sagte Schubert. Auch im Hightech-Bereich würde Golm dann den Technologieparks in Adlershof oder Hennigsdorf unterliegen, wenn deren Laborausstattung dort gefördert wird, hier aber nicht.

Viele Projekte, etwa Gründerzentren, die Biosphäre 2.0, die Projektfortsetzung der Mobi-Agentur im Hauptbahnhof waren mit GRW-Hilfe angedacht. „Das ein oder andere Projekt wird nun langsamer vorangehen, darauf müssen wir uns einstellen“, sagte Schubert. Anders als viele westdeutsche Städte könne Potsdam die Förderausfälle nicht einfach aus dem eigenen Haushalt kompensieren.

Er forderte Steinbach auf, gemeinsam mit der Stadt zu überlegen, welche Projekte durch andere Fördertöpfe gesichert werden können. „Können wir den wirtschaftlichen Weg alleine gehen? Ich glaube, das kommt ein wenig zu früh. Wir brauchen die Unterstützung des Landes“, sagte er.

Fördertöpfe ESF und EFRE können jederzeit gekürzt werden

Auch hier warnte Steinbach: Selbst bei den noch bestehenden EU-Fördertöpfen ESF und EFRE könne es jederzeit Kürzungen geben. „Sie dürfen sich nicht darauf verlassen, dass diese Fördermittel auf ewig bleiben.“ Einen Fehler räumte Steinbach in der Kommunikation ein: „Es wäre nur recht gewesen, dass ich den Oberbürgermeister vorher informiert hätte. Dafür habe ich mich bei ihm entschuldigt.“

Im Sommer war öffentlich geworden, dass Potsdam nicht mehr auf der Förderkarte steht. Die Stadt liegt mittlerweile im Ranking aller deutschen Kreise und Städte des Bundeswirtschaftsministeriums auf Platz 119 vor Jena, Dresden, Berlin und Leipzig. Die Parameter, die zu dieser Liste geführt haben, sind allerdings streng geheim. Sobald die EU-Kommission die Förderkarte genehmigt hat, wird der Bund höchstens eine Kurzfassung des dahinter liegenden Gutachtens veröffentlichen. Steinbach rechnet im Spätsommer mit der Entscheidung aus Brüssel.

