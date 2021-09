Stücken

Mit einer Gurerilla-Aktion hat ein Stückener Landwirt am Freitag für heftigen Wirbel gesorgt. Nach einem Wolfsriss in der Nacht zu Freitag hängte er das tote Rind weit sichtbar an einem Fahrzeug auf. An einem Pappschild über dem Tier stand: „Wolfsopfer. Dank den Träumern in diesem Land.“ Die Polizei kam am späteren Freitagnachmittag ins Dorf und wies an, das Tier abzuhängen. „Es war nach dem Wolfsriss eine spontane Aktion. Wir wollten den Leuten zeigen, dass hinter den Zahlen in den Rissstatistiken solche Bilder stehen“, sagte Landwirt Jens Schreinike. Er und sein Vater hatten das gerissene Rind auf dem Grundstück der Familie so aufgehängt, dass es für Passanten und Autofahrer sichtbar war.

Lesen Sie auch:

Von Jens Steglich