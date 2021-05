Werder/Delitzsch

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A2 in Brandenburg, bei dem zwei Soldaten getötet worden sind, hat die Bundeswehr jetzt einen Nachruf veröffentlicht. „Wir trauern um zwei Kameraden der Unteroffizierschule des Heeres, die am 26. April 2021 in einem Dienst Kfz tödlich verunglückt sind“ schreibt der Bund auf seiner Website. Und weiter:

„Tief betroffen nehmen wir Abschied von unseren Kameraden – Oberstabsgefreiter Christoph Sauter und Hauptgefreiter Robin Pfefferle. Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere aufrichtige Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt den Familien.“ Unterzeichnet ist der Abschied mit den Angehörigen der Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch (Sachsen).

Beileidsbekundungen auf Social Media

Der Nachruf, der von Angehörigen der Streitkräfte auch auf Twitter verteilt wurde, wurde vielfach geteilt. Viele User bekundeten ihr Beileid. Die verunglückten Soldaten wurden 22 und 30 Jahre alt.

Die beiden Soldaten sind laut Polizei am Montag vor einer Woche in einem Unimog mit einem Konvoi von insgesamt 27 Bundeswehrfahrzeugen zwischen dem Autobahndreieck Werder (Havel) und der Anschlussstelle Lehnin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) unterwegs gewesen. Die angemeldete und gekennzeichnete Kolonne wurde von einem Lastwagen überholt, der nach rechts eingescherte und den Unimog von der Fahrbahn drückte. Der Unimog prallte gegen einen Pfahl eines Verkehrsschildes. Die beiden Soldaten starben noch an der Unfallstelle.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach noch in der vergangenen Woche den Familien der getöteten Soldaten ihr Beileid aus.

