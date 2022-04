Mahlenzien

Mit dem Lied von Rolf Zuckowski „Immer wieder kommt ein neuer Frühling. Immer wieder kommt ein neuer März. Immer wieder bringt er neue Blumen, immer wieder Licht in unser Herz“, begrüßten die Mädchen und Jungen der Kita Mahlenzien die zahlreichen Besucher beim 19. Osterbaumfest am Sonnabend. Mit einem kleinen Potpourri an Frühlingsliedern erfreuten sie die Zuhörer. Einen kräftigen Applaus und ein Korb voller Süßigkeiten aus den Händen von Ortsvorsteher Hartmut Klingsporn gab es als Lohn für die kleinen Sänger.

Manfred Liepe, Hartmut Klingsporn und Bernd Altenkirch (v.l.) freuen sich über ein gelungenes Osterbaumfest. Quelle: Silvia Zimmermann

Bereits nach der Eröffnung des Ostermarktes an der Feuerwehr Mahlenzien war der Platz gut gefüllt. Die Besucher aus Nah und Fern schauten sich an den Ständen mit allerlei Handwerk, Bastelsachen oder kulinarischen Angeboten um. Im Schatten des Osterbaumes gab es ein frohes Wiedersehen nach der langen Pause.

„Wir konnten erst Mitte Februar mit den Vorbereitungen zum Osterbaumfest beginnen. Die Coronapandemie ließ es nicht früher zu. Deshalb hatten auch viele Händler, die uns in den letzten Jahren immer treu gewesen waren, abgesagt“, bedauerte Ortsvorsteher Hartmut Klingsporn.

Die Mitglieder des Feuerwehrvereins und die Bürger aus dem Ort waren wieder fleißige und zuverlässige Helfer. Im Vorfeld hatten die Vereinsmitglieder den Platz hergerichtet und den Osterbaum aufgestellt. Hoch an der Birke hingen die überdimensionalen Ostereier, die einst der 2016 verstorbene Ortsvorsteher Karl- Dietrich Roth angefertigt hatte. In der zweijährigen Zwangspause waren die Mahlenziener nicht untätig geblieben. Sie verschönerten ihren Festplatz mit einer festen Bühne. Blickfang ist ein neues Wandbild mit einem Pferdegespann, das eine Feuerwehrspritze zieht.

Viel Spaß gab es beim Bemalen von Ostereiern. Quelle: Silvia Zimmermann

Das bunte Treiben entwickelte sich. Besonders Familien mit kleinen Kindern kamen auf ihre Kosten. Eine Hüpfburg stand zum Toben bereit. Die Jugendfeuerwehr bot das Spritzen mit der Kübelspritze an. Zwei Kaltblüter zogen geduldig den Kremser um das Dorf. Die Kameraden der Feuerwehr führten mit dem Feuerwehrauto Rundfahrten durch. Im Gerätehaus bildete sich eine lange Schlange mit wartenden Kindern. Alle wollten sich ihr Gesicht von Kathleen Britzke mit schönen Motiven verzieren lassen. Auch beim Eierbemalen gab es keinen Stillstand. Wer noch etwas Dekoratives für das Osterfest benötigte, fand es hier.

Kerstin Thiede bot selbst hergestellte Kerzen an. „Das ist mein Hobby. Für eine Kerze benötige ich ein bis zwei Stunden“, erzählte die Mahlenzienerin. Seit dem 1. Osterbaumfest gehört sie zu den Ausstellern. Das Fest verlief harmonisch. Auch der kalte und eisige Wind hielt die Besucher nicht ab nach Mahlenzien zu fahren. Die anfängliche Aufregung ließ bei den Mitorganisatoren Manfred Liepe und Bernd Altenkirch allmählich nach. „Wir hatten manchmal die Befürchtung, jetzt rennen uns die Besucher um“, so Liepe.

Von Silvia Zimmermann