Naturwunder: In Ketzür blüht nach 36 Jahren ein Elefantenfuß

Ketzür

Dieses Schauspiel bekommen nur wenige Menschen zu Gesicht. So trauten Jürgen und Andrea Lüthke ihren Augen nicht, als ihr vor 36 Jahren in Berlin gekaufter Elefantenfuß (Beaucarnea recurvata) plötzlich zu blühen begann. Die auch Flaschenbaum genannte Pflanze mit ihren grünen und sehr schmalen Blättern hat ganz überraschend einen Blütenstand mit hunderten kleinen Sternen aus ihrem Stamm geschoben. Normalerweise wird der aus Mexiko stammende Exot als nicht blühende Pflanze verkauft. Andere sagen, der Elefantenfuß würde alle 30 Jahre blühen. „Egal, wir sind jedenfalls erfreut, dass wir diese Pracht erleben dürfen. Das hätten wir nie gedacht “, sagte Jürgen Lüthke der MAZ.

Bienen lieben den Elefantenfuß

Nicht nur bei den Menschen kommen die winzigen cremefarbenen Blüten des Elefantenfußes gut an. Zahlreichen Bienen und anderen Insekten schmeckt offenbar der Nektar besonders gut. Die Lüthkes haben Erfahrung mit Pflanzen von anderen Kontinenten. Zahlreiche Palmen in Kübeln schmücken ihren Garten in Ketzür. Auch über eine Bananenpflanze, die sogar draußen in der Erde über den Winter gebracht wird, sind sie stolz. Der Elefantenfuß ist allerdings nicht winterhart. „Die kalte Jahreszeit verbringt diese Pflanze im Haus. Erst nach den Eisheiligen kehrt der Kübel wieder auf seinen Stammplatz zurück“, berichtet der Hausherr.

Elefantenfuß sparsam gießen

Dabei ist der Standort nach einschlägigen Empfehlungen gar nicht so optimal. Zum Beispiel soll der Elefantenfuß keine Zugluft vertragen. Dafür mag er Sonne. Die Rahmenbedingungen in der Toreinfahrt zum Grundstück sind eher entgegengesetzt. Trotzdem steht der gut zwei Meter hohe Exot jetzt in voller Blüte. Der Blütenstand bringt es zusätzlich auf einen guten halben Meter. Einen Pflegetipp haben die Ketzür für angehende Elefantenfuß-Halter: „Sparsam mit Wasser umgehen. Das speichert die Pflanze in ihrem dicken Fuß. Bei zu großer Nässe können die Wurzeln schnell faulen. Ansonsten ist er anspruchslos.“ Die Lüthkes haben noch zwei weitere Elefantenfüße, allerdings noch im bekannten Büro-Miniaturformat. In 30 Jahren könnte es wieder soweit sein.

Von Frank Bürstenbinder