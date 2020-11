Nuthetal

Einen entspannten Morgenspaziergang hat sich ein gutes Dutzend Pferde am Freitag in Bergholz-Rehbrücke gegönnt. Fotos im sozialen Netzwerk Facebook zeigen, wie die Tiere im Schritttempo eine Straße entlang laufen – die Bilder sind offensichtlich aus einem Fahrzeug im morgendlichen Berufsverkehr aufgenommen.

Da steht ein Pferd, nun ja, nicht auf dem Flur. Quelle: privat/Sascha Utech

Anzeige

Unter dem Beitrag in einer Facebook-Gruppe, in der sich alles um Blitzer und Verkehrsbeeinträchtigungen in und um Potsdam dreht, diskutieren die Nutzer, woher die Tiere stammen. Schließlich berichtet eine Anwohnerin, die majestätischen Huftiere seien wieder auf der angestammten Koppel angekommen. Den Pferden ist nichts weiter passiert, sie sind unverletzt.

Von MAZonline